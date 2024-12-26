Учит верить в себя и добиваться целей: как программа Фонда Рината Ахметова уже 24 года помогает детям в Украине

Завершается Новогодняя акция от Фонда Рината Ахметова – традиция добра, которая длится уже 24 года. Команда Фонда организует праздники для детей из интернатных учреждений, детских домов семейного типа и детей-переселенцев в разных городах страны.

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Предновогодние мероприятия в этом году прошли и в центрах "ЯМариуполь" в Днепре, Черкассах и Киеве. А еще в Удайцевском учебно-реабилитационном центре для детей, в семье Екатерины Тарусиной, матери-воспитательницы детского дома семейного типа в Киевской области, где растет 10 детей и в других местах. Финальным аккордом акции стал яркий праздник для детей из разных уголков Украины в Киеве.

Также Фонд поздравил ребят в центрах Ямариуполь в 20 городах по всей стране и в Запорожье.

За годы существования акции более 1,2 миллионов детей со всех уголков Украины приняли участие в праздничных мероприятиях Фонда. Эти инициативы не только приносят радость в праздничные моменты, но и становятся мощным стимулом для развития детей. Они учат их верить в себя, развивать свои таланты и способности, а также преодолевать трудности на пути своих целей.

Новогодняя акция – часть масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям". Благодаря программе маленькие украинские получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн. детей.

Одним из важных направлений работы программы стала помощь медицинским учреждениям. В частности, детской больнице "Охматдет" Фонд передал разнообразное современное оборудование. Благодаря ему более 4000 детей каждый год получат возможность пройти точную диагностику и жизненно необходимые операции.

Фонд Рината Ахметова активно поддерживает молодежь в выборе жизненного пути с помощью Telegram-канала Твоя суперсила и сериала Твоя суперпрофессия. А проект "Блогер Кэмп", часть программы "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины", предоставил возможность почти 5000 детей отдохнуть, пройти психологическую реабилитацию и овладеть новыми навыками.

Проект "Сиротству – нет!" является лидером национального усыновления, благодаря ему более 11 000 детей обрели свои семьи. Главная цель проекта "Сиротству – нет!" – помочь детям обрести счастье в семье.

Кроме того, в 2024 году Фонд организовал конкурс эссе "1000 дней войны. Мой путь". Тема нашла большой отзыв у авторов: на конкурс поступило более 4 тысяч творческих работ. Победители получили награды, их истории вошли в отдельную коллекцию Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Все инициативы программы помогают создать условия, где каждый ребенок испытывает поддержку, заботу и уверенность в том, что его будущее должно быть счастливым и он может добиться всего, о чем мечтает.

Программа "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, дающая завтра.