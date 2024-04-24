Ученая-конституционалист Ставнийчук: НААУ не является общественной организацией

Говорить о несоответствии Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" статьи 36 Конституции (гарантирующей свободу объединения в общественные организации) некорректно. Ведь НААУ, объединяющая всех адвокатов Украины, по статусу кардинально отличается от общественных объединений.

Такое мнение в статье "Адвокатура Украины: европейское будущее или снова в советщину?!" для издания New Voice обосновывает эксперт-конституционалист Марина Ставнийчук, которая активно участвовала в подготовке действующего сегодня Закона "Об общественных объединениях".

Она обращает внимание на то, что органы адвокатского самоуправления в силу закона выполняют ряд регулятивных, квалификационных и дисциплинарных функций, ограниченных только своими членами.

"Саморегуляция профессиональной деятельности института адвокатуры является необходимой составляющей ее самоуправления. Именно поэтому по своей конституционно правовой природе НААУ кардинально отличается от организаций, действующих в Украине согласно Закону "Об общественных объединениях", - пишет М.Ставнийчук.

По ее словам, сегодня в Украине действуют около полусотни общественных организаций, деятельность которых так или иначе связана с юридическими профессиями. Их члены и адвокаты. Впрочем, имея прямое отношение к процессу разработки и принятию Закона об общественных объединениях, автор утверждает, что его положения не распространяются на деятельность саморегулируемых профессиональных организаций.

"Поэтому, когда отдельные "эксперты" утверждают о несоответствии Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" статьи 36 Конституции (гарантирующей свободу объединения в общественные организации), понятно, что подобными манипуляциями они уничтожают адвокатуру в ее целостном самоуправляемом и саморегулируемом виде, – убеждена М.Ставнийчук. - Саморегуляцию адвокатуры Украины и ее органов следует понимать как системно-организационный процесс внутриуставной деятельности, характерной для органов, имеющих дискреционные полномочия".

Приведенная в статье специфика организации деятельности НААУ свидетельствуют о ее особом правовом статусе, принципиально отличном от общественных организаций. Поэтому игнорирование этого факта при оценке деятельности адвокатуры отказ от европейского курса Украины, закрепленного в Конституции. Потому что у Украины самый новейший в Европе Закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Он готовился и принимался как евроинтеграционный. И его принятие при создании профессиональной организации адвокатов с единым членством в Национальной ассоциации адвокатов Украины было частью реализации обязательств Украины перед Советом Европы.

И отказ от выбранной модели адвокатского самоуправления (а за последнее десятилетие мы уже были свидетелями таких попыток) несет в себе отрицание ключевого принципа независимости адвокатуры, прямо влияющего на состояние защиты прав и основных свобод человека в Украине.

Полностью статью М.Ставнийчук можно просмотреть по ссылке.