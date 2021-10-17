Ученые вычислили дату начала "эпохи выживания" из-за изменения климата на Земле

Изменение климата, в частности глобальное потепление, грозит будущему нашей планеты. Из-за повышения температур она может стать непригодной для жизни. Это может произойти уже к 2500 году.

Возможные сценарии дальнейшей жизни на Земле спрогнозировали американские и британские ученые. Так, согласно одному из них, нашу планету ждет вымирание. Результаты исследования появились на сайте электронной библиотеки Wiley.

Подобное развитие событий может ждать планету уже через 500 лет, если глобальное потепление не будет остановлено, считают ученые. Из-за недостатка плодородных земель такие сельскохозяйственные культуры, как, к примеру, картофель или пшеница, станут дефицитными, говорится в исследовании.

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"Если нам не удастся остановить потепление климата, следующие 500 лет и далее изменят Землю способами, которые поставят под сомнение нашу способность поддерживать многие предметы первой необходимости для выживания – особенно в исторически и географически укоренившихся культурах, которые придают нам смысл и самобытность", – говорится в отчете ученых.

Более того: жизнь в тропических регионах, которые уже сейчас густонаселены может стать вообще невозможной – тепловой стресс может достигать смертельного уровня.

Они также рассказали, что нужно сделать для того, что бы избежать наихудшего сценария. Речь идет о том, чтобы срочно сократить выбросы, продолжая адаптироваться к потеплению, которого мы не можем избежать в результате выбросов, или же начать рассматривать жизнь на Земле, сильно отличающуюся от этой.

Ученые напомнили, что в недавнем отчете Организации Объединенных Наций (ООН) говорится о том, что к 2100 году климат на планете потеплеет на 2,7 градуса по Цельсию. Это означает беспрецедентные пожары, штормы, засухи, наводнения и жару, а также изменение водной экосистемы. К тому же, к этому времени население может увеличиться до 16 млрд. Это в свою очередь, окажет дополнительную нагрузку на планету.

При этом, как говорят ученые, такие недолгосрочные прогнозы не учитываются при принятии решений по адаптации к изменению климата и окружающей среде.

"Это удивительно, потому что к 2100 году людям, родившимся сейчас, будет только 70. Каким будет мир для их детей и внуков?" – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, какое влияние окажет глобальное потепление на Украину. Они не исключили, что через многие годы в нашей стране станет возможным выращивать экзотические культуры, например, ананасы.