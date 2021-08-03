Ученые превратили воду в металл за несколько секунд: как это возможно

В ходе эксперимента ученые смогли превратить очищенную воду в металл за несколько секунд. Тем самым они позволили жидкости проводить электричество.

Согласно новому исследованию, нефильтрованная вода уже может проводить электричество. Это означает, что отрицательно заряженные электроны могут легко перемещаться между ее молекулами, поскольку нефильтрованная вода содержит соли.

Однако очищенная вода содержит только молекулы воды, внешние электроны которых остаются связанными с назначенными им атомами. Поэтому они не могут свободно течь через воду.

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Теоретически, если приложить достаточное давление к чистой воде, молекулы воды сожмутся вместе, и их валентные оболочки, внешнее кольцо электронов, окружающее каждый атом, будут перекрываться. Это позволило бы электронам свободно перемещаться между каждой молекулой и технически превратить воду в металл.

Проблема в том, что для того, чтобы превратить воду в это металлическое состояние, потребуется давление 15 миллионов атмосфер, сказал автор исследования Павел Юнгвирт, физик-химик из Чешской академии наук в Праге. По этой причине геофизики подозревают, что такой металл, превращенный в воду, может существовать в ядрах огромных планет, таких как Юпитер , Нептун и Уран.

Но Юнгвирт и его коллеги задавались вопросом, могут ли они превратить воду в металл другими способами, не создавая давления, который обнаружили в ядре Юпитера. Они решили использовать щелочные металлы, которые включают такие элементы, как натрий и калий, и удерживают только один электрон в своих валентных оболочках.

В ходе эксперимента они поместили шприц, наполненный натрием и калием, в вакуумную камеру и выдавили маленькие капли металлов, которые являются жидкими при комнатной температуре. Затем ученые подвергли металлические капли воздействию небольшого количества водяного пара. Вода образовала пленку размером 0,000003 дюйма (0,1 микрометра) на поверхности металлических капель, и сразу же электроны металлов начали устремляться в воду.

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