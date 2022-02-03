Участники форума в Одессе выступили за прозрачные правила в градостроительстве

28 января в Одессе прошел форум WeCan, на котором обсуждали проблематику градостроительной отрасли. Организаторы – участники правозащитной организации "Спільна мета" пригласили на встречу представителей госструктур, руководителей стройкомпаний, депутатов различных уровней, а также экспертов, активистов и международных партнеров. Форум стал первым шагом для обсуждения проблематики строительства сторонами процесса.

"Город, как спальный район"

Одним из наиболее ожидаемых выступлений был спич руководства ГИАГа – новосозданного органа, который заменил ликвидированную ГАСИ. Глава Департамента сервисных услуг Александр Новицкий рассказал одесситам о работе органа и реформированию градостроительной отрасли.

Особо острые вопросы, касающиеся застройки побережья, обозначил правозащитник и основатель адвокатского объединения DT Partners Дмитрий Ткаченко.

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"Одесса постепенно превращается из курортного миллионника в большой спальный район, – считает юрист. – План зонирования города, который давно является объектом судебных разбирательств, позволяет строить админздания, которые в итоге превращаются в жилые комплексы. Из-за этого одесситы теряют бесценные рекреационные зоны. Также местные власти игнорируют запрет о строительстве в 100-метровой зоне от моря".

Участники форума также рассмотрели ситуацию со стороны застройщиков. Отмечалось, что одни компании получают документацию в горсовете моментально, а другим отказывают без веских причин. В дискуссию вступил глава компании "Гефест" Василис Бумбурас, подняв тему судов и прав инвесторов. Подобную идею высказал и консультант по реформам управления проектов ЕС Довидас Виткаускас, отметив, что обжалование в судах градостроительных разрешений является негативным маркером для инвесторов.

"В Литве 15 лет существует практика: выдавая разрешение на строительство, государство также дает гарантию и страховку на будущий проект. Если решение потом отменяется, то инвесторам выплачивается компенсация", – привел пример дипломат.

Правила честной игры

Руководитель ОО "Спільна мета" и организатор форума Владимир Савченко подтвердил, что большинство проблемных вопросов касаются полномочий городской власти, представители которой частично пропустили форум. Ранее свое намерение принять участие в дискуссии подтвердили несколько глав департаментов, включая вице-мэра по строительным вопросам Михаила Кучука. Однако на встрече никого из них не было.

"Коррупция особенно прочно проникла в градостроительную отрасль и уничтожает Одессу. К сожалению, в городе имеются третьи лица, которые являются теневыми руководителями строительного рынка, – говорит Владимир Савченко. - Ситуация близка к критической. В итоге понижается рейтинг центральной власти в одесском регионе и инвестиционная привлекательность города на международной арене".

Участник "Спiльної мети" Артем Каспарьян добавляет, что если убрать посредников из цепочки получения разрешений, бизнес сможет инвестировать освободившиеся деньги в берегоукрепление и социальную инфраструктуру.

Глава Ассоциации архитекторов Одессы Владимир Халин отметил, что за три года в городе провели только один конкурс на проект строительства, хотя по закону это нужно делать регулярно. Мол, городские власти утверждают не лучший из представленных вариантов, а тот, который удобен для них.

В завершении организаторы представили поправки к законопроекту, которые могут улучшить прозрачность строительной отрасли. Например, автоматизация выдачи разрешительных документов, чтобы уменьшить человеческий фактор и вероятность взяточничества. Законодательные инициативы подадут в парламент, а идею уже поддержал народный депутат Игорь Васильковский.

Участники форума сошлись во мнение, что городу нужны понятные и прозрачные правила игры. Поэтому организаторы форума пообещали создать платформу для коммуникации власти, бизнеса и общественности. Расширенный круглый стол по проблематике градостроительства планируют провести уже весной.

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