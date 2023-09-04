УБД по QR-коду: Порошенко зарегистрировал законопроект, что значительно упростит получение статуса участника боевых действий

В Верховной Раде зарегистрирован с аконопроект №9681 об упрощенном обретении статуса участника боевых действий. Авторы законопроекта – Петр Порошенко с депутатами "Европейской Солидарности" – убеждены, что вся процедура получения статуса УБД должна длиться не больше шести дней и проводиться в электронном виде.

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Об этом сообщил Петр Порошенко в своем Telegram-канале.

"Только что зарегистрировал в Верховной Раде наш законопроект, который значительно упростит получение УБД для военных. Закон должен защищать украинских героев. Более 850 тысяч бойцов, до сих пор не получивших удостоверение из-за сложной запутанной бюрократической процедуры, наконец-то получат свой заслуженный статус. Теперь им не придется стоять. в длинных очередях, загружать командование и унижаться, чтобы получить бумажку-разрешение", – написал Порошенко.

"Процедура должна работать на военнослужащего, а не против. Бойцы должны получать УБД автоматически. За 6 дней с момента получения боевого распоряжения, без дополнительных документов. Находясь даже на фронте, электронно, в виде QR-кода, который будет иметь равный статус с бумажным удостоверением , которое можно получить по желанию. Для этого наша команда создала справедливый сбалансированный Закон, который должен наконец создать справедливую систему получения УБД. Будем сражаться за его принятие. Потому что украинские воины – приоритет для всей страны", – подчеркнул пятый президент.

Основанием для получения статуса участника боевых действий является приказ командира соответствующего военного формирования о направлении в район проведения военных действий для непосредственного выполнения боевых задач.

Командир военного формирования обязан не позднее трехдневного срока направить такой приказ в электронном или бумажном виде в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Держатель Реестра не позднее трехдневного срока со дня поступления документа оформляет электронную лицевую карточку, содержащую уникальный персональный электронный идентификатор лица участника боевых действий (QR-код). Цифровая карта безотлагательно посылается на мобильный телефон военнослужащего и, по его желанию, члена его семьи.

При оформлении электронной личной карты УБД запрещается требовать дополнительных документов и информации от лица, на имя которого оформляется такая карточка.

Персональный электронный идентификатор участника боевых действий предъявляется для подтверждения права на использование гарантий, предусмотренных для участников боевых действий и членов их семей.

По желанию военнослужащего Держателем реестра также может быть предоставлен удостоверение участника боевых действий в бумажном виде.