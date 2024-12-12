У Зеленского анонсировали единую онлайн-платформу для родных воинов, пропавших без вести: когда она заработает

В течение месяца в Украине запустят единую онлайн-платформу для родных пропавших без вести военнослужащих. Цель – сосредоточить информацию от всех уполномоченных служб в одном месте.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 11 декабря. На сайте ОП рассказали о встрече с близкими наших защитников, которые являются пропавшими без вести, под председательством заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук.

На мероприятии присутствовали представители профильных министерств, Генштаба ВСУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ при СБУ, Национального информационного бюро, Международного комитета Красного Креста.

Вместе с родственниками наших воинов участники встречи обсудили алгоритмы взаимодействия Координационного штаба с Объединенным центром СБУ, механизмы поиска пропавших без вести, ДНК-экспертизы, ускорение получения соответствующего заключения и другие вопросы.

"Отдельный фокус обсуждений – выплаты семьям погибших воинов. До конца года будут приняты изменения в постановление №168 от 28 февраля 2022 года. Они нужны, чтобы в случае, если пропавшего без вести воина признают погибшим, семья не теряла права на выплаты и имела достаточно времени на подачу соответствующего заявления", – указала пресс-служба.

Также участники решили подать в Верховную Раду законопроект, чтобы уголовные производства об исчезновении украинских защитников и защитниц, которые следователи открывают по заявлению родных, проводились по месту жительства семьи. Документ подготовят депутаты и сотрудники МВД.

"Это будет способствовать более удобной коммуникации родных со следователями по экспертизам, справкам и т.д. Очень важно, чтобы это решение было наработано как можно скорее, а сам закон – безотлагательно принят", – заявила Верещук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР МО заявили: несмотря на заявления Кремля о готовности к обмену 630 военнопленных, реальные шаги по осуществлению этого процесса остаются заблокированными. Россия использует эту тему как элемент пропаганды, чтобы посеять раздор в украинском обществе.

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