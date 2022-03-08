У взятого в плен пилота вертолета оккупантов в Украине живут отец и бабушка. Фото

У пленного пилота российского военного вертолета, бомбившего украинские города, отец и бабушка живут на Полтавщине. А сам он из города Саки в Крыму.

Об этом сообщил украинский блоггер Сергей Наумович. По его информации, отец российского лётчика живет в украинском городе Кременчуг, а родная бабушка – в Глобино.

Майор военно-космических сил России Алексей Головенский, проживающий в Крыму, прилетел сбрасывать бомбы на украинские города и села в то время, как его родные живут в Украине.

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5 марта его вертолет сбили наши защитники под Николаевом. Правда, сам Головенский успел катапультироваться, но сбежать ему не удалось. Россиянин попал в руки местных представителей территориальной обороны из города Гадяч, которые его задержали.

К слову, в тот день на Николаевщине сбили четыре вражеских вертолета и самолет. Причем три враждебных цели поразил один боец Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, пленный пилот сбитого российского вертолета рассказал, что служит во временно оккупированном Крыму.

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