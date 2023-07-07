У солдата диагностировали разрыв печени: ДБР сообщило о подозрении офицеру, избившему военнослужащего во Львовской области

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении офицеру со Львовской области, который нанес тяжелые телесные повреждения военнослужащему-пограничнику на его полигоне. Ему инкриминировали статью 426 Уголовного кодекса, которая предусматривает санкции в виде наказания от 8 до 12 лет тюремного заключения.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР на Facebook. В ходе следствия стало известно, что 32-летний офицер нанес удары своему подчиненному, чтобы продемонстрировать физическое превосходство и повысить авторитет среди остальных сослуживцев.

"В результате пострадавший получил травмы в виде разрыва печени и повреждения поджелудочной железы. Он уже пережил сложную операцию и находится на лечении в медучреждении", – указали правоохранители.

В настоящее время судом решается вопрос об избрании для офицера меры пресечения – прокуратура просит заключение под стражу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ивано-Франковске офицер воинской части избил солдата срочной службы. Инцидент произошел 26 марта. В ГБР подтвердили, что это не первый случай издевательства офицера над подчиненным в этой воинской части.

После обнародования видео избиения в одном из украинских пабликов было собрано достаточно доказательств, чтобы открыть производство в связи с превышением офицером служебных полномочий.