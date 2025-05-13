Блог | У России нет ни одной причины стремиться к миру
Пока в двух словах.
Повторюсь.
У русских нет ни одной причины, для того, чтобы стремиться к миру.
У русских есть много причин, для того, чтобы дальше вести войну.
Экономические, идеологические, политические – в наличии.
Ключ от мира не в Вашингтоне, не в Киеве и не в Брюсселе. Он в Москве.
Закончить может или тот, кто победил, или тот, кто начал.
Требовать от Украины переговоров можно, конечно. Более того, Украина на это готова.
Предлагаю всем вместе ответить на вопрос: влияет ли желание Украины участвовать в мирном процессе на результат мирного процесса? Ответ: нет.
В виду отсутствия мирного процесса.
Потому что требование капитуляции от страны, которая четвертый год успешно ведет полномасштабную войну с противником, многократно превосходящим ее по численности, вооружениям, площади и ресурсами, абсурдно по сути.
Мы не способны нанести России военное поражение. Это печальный факт, который был понятен с самого начала.
Но и для того, чтобы нанести военное поражение нам, России нужны колоссальные ресурсы и многие года.
Мы не согласны капитулировать.
России не нужен мир.
Трамп, простите, болтун.
Европа очень хочет, но мало может (помните, как такое состояние называется?)
Ну, и выводы.
КВН будет продолжаться, тут ни у кого, кроме нашего, лучших шансов нет. Остроумно отвечать мы умеем.
Мира не вижу в упор.
Справедливого мира – тем более.
Как это не грустно говорить, но show will go on.
Трамп играет в миротворца. Европа в спасителей.
Русские продолжают убивать и разрушать.
Мы продолжаем защищаться.
Есть ли выход к миру в этой ситуации?
Да. Через силу. В принципе, эту войну можно было закончить в марте 22. Будет ли сила применена для умиротворения агрессора?
Нет. Потому, что страшно. Это вам не Йемен пинать.
Вот, собственно, и весь расклад.
Но переговоры, конечно будут. Путин на них не прилетит – не царское это дело переговариваться.
Будет процесс ради процесса под радостные крики из Белого дома.
А нам надо готовиться переходить в save mode, максимально беречь человеческие жизни и ожидать длительного военного противостояния.