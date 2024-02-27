У ребенка была мозговая кома: в Ровенской области младенец умер через месяц после родов, родители обвиняют медиков

В Остроге на Ровенщине через месяц после рождения умер младенец. Родители считают, что потеря дочери произошла из-за халатности медицинского персонала родильного отделения города Острог, поэтому обратились с соответствующим заявлением в полицию.

Об этом сообщило Главное управление национальной полиции в Ровенской области. Установлено, что роды состоялись 17 января и в тот же день ребенка с мозговой комой госпитализировали в областную детскую больницу.

Однако спасти жизнь младенцу так и не удалось, и 21 февраля девочка скончалась.

В соответствии с выявленным фактом ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, следователи ОП № 3 (г. Острог) Ровенского РУП начали досудебное расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.

В ходе уголовного расследования полицейские провели изъятие необходимой документации и допросили участников происшествия. Также назначен ряд экспертиз, которые должны определить правдивость обстоятельств в данном случае.

Согласно статье, виновник может быть наказан до пяти лет ограничения свободы, или сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что во Львове скончался пятилетний Велес Пашник, упавший в глубокую кому во время операции по удалению молочных зубов в частной стоматологической клинике. После того, как у мальчика диагностировали смерть мозга, он оставался без сознания в течение месяца.

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