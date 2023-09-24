У полиции Одессы появился свой Патрон: это кот с "сюрпризом" для последнего оккупанта. Фото

Сотрудники Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области показали своего четырехлапого друга – котика, которого один из правоохранителей нашел на Херсонщине. Питомец получил кличку Патрон.

Историей тезки знаменитого пса Патрона поделилась пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. В Facebook-аккаунте ведомства опубликовали фотографию хвостатого.

Известно, что владелец кота Патрона живет в областном центре. "Майор полиции Одессы Юрий Душак дал такое прозвище своему пушистому другу, которого встретил в составе сводного отряда на Херсонщине", – рассказали правоохранители.

У котика черно-белого окраса необычный "ошейник" – это веревка, на конце которой привязана пуля.

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"Большинство называют так собак, у нас же Патроном был кот. Заботиться о нем было одно удовольствие, ведь пушистый всегда находился возле нас, как талисман. Такое имя он получил не случайно – на шее кот носил патрон, который должен был "подать" нам для последнего российского оккупанта", – рассказал Душак.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Гостомеле Киевской области благодаря продажам марок, на которых изображен пес Патрон, удалось отстроить местный приют для животных, пострадавший от российских обстрелов.

– Напомним, что марку, посвященную псу-саперу, "Укрпочта" выпустила 1 сентября 2022 года. Ее презентация состоялась во время первого звонка в школе города Ирпень на Киевщине.

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