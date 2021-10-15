Сделайте репост, пусть как можно больше людей это увидят. Особенно вражеские соседи. Молодое поколение украинцев пришли поздравить наших раненых воинов. Спасибо родителям за патриотическое воспитание и помощь. До слез..

У наших врагов ничего не получится, потому что за годы войны выросло поклонения детей, которые уважают все украинское и уважают тех, кто отдает жизнь за Украину.

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