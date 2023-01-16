''У нас вырвали сердце'': что известно о погибших и выживших после ракетного удара Россией по многоэтажке в Днепре

14 января 2023 года стало черным днем для всей Украины. Российская ракета попала в многоэтажный дом в городе Днепр на Набережной Победы, 118. По последним данным, погибли 40 человек, среди них двое детей.

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Спасатели еще продолжают свою работу на месте.

Что известно о погибших и выживших в этой трагедии, читайте в материале OBOZREVATEL.

Мама Насти была рукодельницей

Одной из первых, кого спасатели вытащили из разрушенной многоэтажки, была 23-летняя Настя Швец. Девушка несколько часов провела на развалинах своей квартиры. Она была в своей комнате, когда российская ракета прилетела в их многоэтажку. Ее мама Наталья и папа Максим находились в кухне.

Девушку буквально спасла дверь, которая сорвалась с петель и накрыла ее. А вот ее родители, к сожалению, погибли.

Судя по страничке Натальи Швец, мамы пострадавшей девушки, она занималась выпеканием тортов, пирожных, кексов на заказ. В последнее время готовила своими руками закуски к пиву. А также была волонтером в кошачьем приюте. В доме у них тоже жили кошки.

Еще она была рукодельницей, делала сумочки и украшала их бисером. Занималась декором деревянных мелочей. А в последнее время изготавливала окопные свечи и отправляла их на фронт.

Но основным местом ее работы было одно из отделений ПриватБанка.

Ее коллега Влада рассказала о ней: "Наташа была светлым человеком, который всегда придет на помощь. Еще она очень любила котов, при чем они сами ее находили. Она возила их в клинику, оплачивала лечение.

Мы вместе с ней работали в ПриватБанке, она была кассиром. Причем в банке тоже были дворовые коты, которых она кормила три раза в день. Последний раз мы с ней увиделись в пятницу, 13 января. Она обняла меня и передала для бабушки шоколадку. Последняя смс ее была "моя бусинка рыжая". Больше я таких сообщений от нее не получу.

У нее было увлечение – она пекла сладости на заказ, закуски делала. После работы она могла стоять на кухне до поздней ночи и готовить. Она была очень ответственная и не любила подводить людей. А ее муж Максим всегда приезжал к ней в пятницу с кофе, когда мы закрывали отделение. И неважно, какая погода была на улице. И она всегда говорила: "Моя бусинка приехала". Они были веселые, он мог пошутить над Наташей, она – над ним. Я еще не могу полностью осознать всего, что произошло", – сообщила OBOZREVATEL Влада.

"У нас вырвали сердце"

Соцсети облетела фотография кухни с яркой желтой мебелью в одной из разрушенных квартир. Это квартира старшего тренера сборной Днепра по боксу 39-летнего Михаила Кореновского. Он был тренером в детско-юношеской спортивной школе бокса и единоборств.

Его супруга Ольга с двумя дочками в это время вышла на улицу, они собирались на прогулку.

"Он как раз вернулся домой с соревнований, собирался принять душ, переодеться и тоже пойти погулять с семьей. Но не успел. Когда жена была в магазине, прилетела ракета. Они остались в том, в чем вышли гулять, без дома и без папы. У нас просто вырвали сердце. У нас было столько планов. Еще в пятницу мы с ним виделись, обсуждали, а теперь не знаю, что делать. Он тренировал сто спортсменов. А если посчитать за все годы, сколько ребят у него учились, – то больше тысячи. Его в Украине все спортсмены знали, не успеешь назвать его имя, как говорят: "А, Михалыч из Днепра, знаем". Он был душой компании, читал стихи, песни пел. Я еще не могу привыкнуть говорить о нем в прошлом времени", – рассказывает коллега и друг Михаила Михайловича Александр.

Еще один его друг из Беларуси рассказал, что до последнего момента был на связи с Михаилом Кореновским.

"Мы с ним общались, и вдруг связь прервалась. Я ему посылал сообщения, но он не отвечал. Звонил его друзьям. И уже позже мне сказали, что он погиб. Мы с ним познакомились несколько лет назад на курсах. Он был с ребятами с Одессы, они были очень гостеприимными, постоянно угощали нас, катали по Днепру. Он очень общительный, энергичный человек. Потом рассказывал мне, что для того, чтобы заработать деньги на содержание семьи, он подрабатывал. И это несмотря на то, что у него была должность старшего тренера. А вот последние годы он говорил, что стало лучше, ему прибавили зарплату, он уже не ходит на подработки", – вспоминает его друг.

Он отмечает, что Михаил очень любил свою жену Ольгу и двух дочек. И всегда по-отцовски относился к своим воспитанникам: "На таких, как он, энтузиастах, и держится спорт. Он к своим спортсменам относился как отец".

Тело тренера нашли на второй день после взрыва, 15 января. Михаил Кореновский родом с Одесской области, там живет его пожилая мама. В Днепр приехал, когда поступил в физкультурный институт, окончил его и занялся тренерской работой.

Среди его учеников есть чемпионы и призеры чемпионатов Европы, участники чемпионатов мира.

Пока жену и детей приютили их кумовья.

Подруги, танцовщица и студент

Жертвами российской ракеты стали две подруги, обе были стоматологами: Ирина Саламатенко и Ольга Усова. Они работали в клинике Днепра "Лира". У обоих остались мужья, у Ирины еще двое детей – сын и дочь.

В первые дни полномасштабного вторжения Ирина на своей страничке в Facebook написала обращение к знакомым россиянам. "Ну что, мои друзья-знакомые-коллеги из россии? Как у вас дела? Выходной? А у нас день 4. И мои дети сегодня сидели в подвале!!! И не переживайте, как у нас дела, не спрашивайте, успели ли мы куда-то уехать! Потому что х** мы куда-то уедем! Мы дома! Себя освобождайте лучше, освободители вы х*****! Глаза разуйте, мозг свой ватный включите! Пока вас от интернета не отключили, смотрите! Читайте! Любые мировые новости, кроме своих!"

Среди погибших 15-летняя ученица школы танцев "Каскад" Маша Лебедь. На страничке школы в Instagram есть видео, где юная Маша танцует румбу. О ее смерти сообщила сестра: "Моя Маруся, сестричка любимая, красавица... еще встретимся, но уже не в этой жизни", – написала Алиса Фридман.

Маша добивалась успехов не только в танцах, она еще недавно была избрана президентом ученической республики "Крылья" в школе №66, где она училась. О ней говорят, как об очень талантливой и доброй девочке, у которой было большое будущее.

В тот день, 14 января, Маша была дома, ждала друзей. А мама – на работе. О том, что случилось, маме девочки сообщили знакомые. Друзья Маши в момент прилета ракеты оказались недалеко от дома, они тоже пострадали и сейчас в больнице.

Также во время взрыва погиб студент 1-го курса Днепровской политехники Максим Богуцкий. Об этом написали на страничке вуза в Facebook.

"Беда, под завалами дома, в который попала российская ракета, оказался наш первокурсник Максим Богуцкий, студент группы 123-22-1. Сегодня надежда найти его живым угасла. Максима, навеки студента, будем помнить как светлого, активного и умного человека, нашего отличника".

Чудом остались живы

Сиротами остались 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина. Дети играли во дворе, а их родители находились дома, когда произошел взрыв. Семья приехала в Днепр из Никополя, который российские террористы обстреливают практически каждый день. Они надеялись спастись, но так и не смогли.

Сейчас Тимур и Каролина находятся в больнице. Известно, что Тимур занимается карате. Сейчас о детях заботятся родственники семьи.

Сеть облетели кадры спасения из-под завалов молодой женщины. Ее зовут Катя Зеленская. Она чудом выжила. Кричать и звать на помощь Катя не могла, поскольку она глухонемая.

Ее годовалого сына и мужа еще ищут. Родственница написала, что украинцы откликнулись на горе семьи и прислали очень много вещей для детей.