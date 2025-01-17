'У меня дома есть флаг с автографами военных': 12-летний Денис из Херсона рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Денис из Херсона пережил тяжелые дни оккупации, допрос мамы и радовался освобождению города. Своей историей парень поделился во время отдыха в "Блогере Кемпе" в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям".

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Денис рассказывает Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, как ужасно было жить в оккупации – все пытались избегать русских солдат, потому что были случаи убийств мирных жителей, дорого стоила еда.

"Ситуация была ужасной. Когда мы видели россиян, то пытались прятаться, потому что понимали, что нас могут просто убить. В парке были расстреляны люди, даже дети и женщины. Цены были облачными. Маленький йогурт стоил 80 грн, колбаса – 600 грн. Мы не могли позволить себе покупать многое. В основном это были макароны", – говорит Денис.

Семья решила уехать, но не смогла, поскольку мама парня, учительница истории, попала на допрос к россиянам. Они обнаружили переписку, где их называли оккупантами, и на долгие 9 часов семья оставалась в неизвестности. К счастью, маму Дениса отпустили, и семья была вынуждена вернуться в Херсон.

Надежда на освобождение города угасала, выезжать боялись, поэтому просто пытались как-то жить дальше. Но вдруг стала распространяться информация, что оккупанты убегают.

"Мы увидели, как исчезли русские тряпки. Сначала не могли поверить счастью, но увидели первые машины ВСУ. Все плакали, мы праздновали до трех ночи. У меня дома есть украинское знамя с автографами наших военных. Это было невероятно", – добавляет молодой человек.

После деоккупации город каждый день страдал от обстрелов россиян, поэтому было принято решение покинуть родной дом.

Сейчас Денис живет в Одессе. Самое сильное его желание – чтобы война как можно быстрее закончилась, и мы выгнали врага из нашей земли.

История Дениса по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.