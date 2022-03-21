'У меня человек 30 на счету': российский оккупант 'похвастался' убийствами мирных жителей в Украине. Аудио 18+

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал очередной перехват телефонного разговора между российскими оккупантами. В нем два "боевых товарища" кичатся друг перед другом количеством убитых мирных жителей.

Соответствующую запись "прослушки" он опубликовал у себя на Telegram-канале. Поначалу "бравые защитники русского мира" делятся подробностями пьяных посиделок, в результате которых буквально разворотили часть боевой техники (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Затем бойцы перешли к обсуждению уголовных дел, которые якобы повесили на командиров роты, где служат солдаты-срочники. Даже скорей не за сам факт их призыва на преступную войну, а за то, что это "всплыло" в СМИ.

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"– Если никто не говорит, короче, мирных тоже еб..шить можно, понял?

– Да я знаю. У меня человек 30 на счету, еб..ть!

- Ну еб..шь мирных тоже, не жалей! Им тоже выдают оружие", – звучит в заключительном диалоге.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в одном из аудиоперехватов солдат армии оккупантов пожаловался товарищу по несчастью на колоссальные потери в рядах ВС РФ, терпящих удар за ударом на украинских полях боя.

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