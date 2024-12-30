У KFC появилось уникальное новогоднее предложение: как составить собственный бакет

Зима – время уюта, радости и особых моментов с близкими. Когда за окном падает снег, а воздух наполнен ароматом мандаринов и зимней магии, каждая деталь приобретает особое значение. Праздничное настроение создают не только украшенные елки и мерцающие огоньки, но и традиция собираться за столом с друзьями и семьей, чтобы делиться теплом и вкусными блюдами.

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В этом году зимние праздники становятся еще ярче, ведь KFC подготовил для своих гостей что-то особенное. Теперь вы можете самостоятельно составить бакет – уникальный набор блюд, идеально соответствующий вашему настроению и вкусу.

Создайте свой "Новогодний бакет" вместе с KFC

По 12 января 2025 года в ресторанах KFC каждый посетитель сможет собрать свой уникальный набор, выбирая из самых популярных позиций меню. Теперь ваш праздничный стол может выглядеть именно так, как вы хотите:

хрустящие крылышки – классика, которую выбирают всегда;

сочные ножки – идеальны для настоящих ценителей куриного мяса;

аппетитные стрипсы – золотистая корочка и нежное филе внутри;

творожные палочки – для любителей тягучего сыра с хрустящей панировкой;

нагетсы или байтсы – легкие и вкусные кусочки, всегда кстати;

картофель фри, по-домашнему или картофельщики – гарнир, объединяющий любой набор.

Это предложение позволяет каждому гостю проявить креативность и создать идеальный бакет для себя, своей семьи или друзей. Больше не нужно выбирать из готовых наборов – теперь все зависит только от ваших пожеланий!

Где собрать свой бакет

Новогоднее предложение доступно во всех ресторанах KFC по Украине. Заказать бакет можно в ресторанах на стойке заказов или через киоски самообслуживания.

Обратите внимание: акция действует исключительно в заведениях KFC, поэтому создать свой уникальный набор можно только на месте.

В этом году KFC не только радует своих гостей вкусными блюдами, но и помогает создать настоящее новогоднее настроение в больших городах. На вокзалах Одессы, Днепра и Харькова появились праздничные елки от KFC, дающие атмосферу уюта и радости всем путешествующим в эти зимние дни.

Киевское метро тоже превратилось в праздничную локацию – подземкой курсирует брендированный поезд KFC, дающий хорошее настроение пассажирам даже в пути. В пяти уникальных вагонах отражена концепция знаменитого бакета: возможность сочетать разные блюда и создавать идеальный набор.

Не упустите возможность сделать свои праздники вкуснее и ярче! Приходите в рестораны KFC с 9 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, создавайте свой "Праздничный бакет" и наслаждайтесь любимыми блюдами вместе с теми, кто вам дорог, ведь праздник состоит из KFC.