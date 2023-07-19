У фуры лопнуло колесо, и она убила всю семью: что известно о смертельном ДТП под Одессой

В Одесской области, на трассе между селами Подгорное и Карналиевка, фура вылетела на встречную полосу и столкнулась с внедорожником, в котором ехала семья. В страшной аварии погибли родители, маленькая дочь и ее бабушка. Сиротой осталась старшая дочь-студентка.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ехали в Одессу погулять

Смертельная авария произошла в 8:30 утра 15 июля на Одесской трассе. У груженой фуры лопнуло колесо. Многотонная махина вылетела на встречную полосу и буквально снесла внедорожник, в котором ехала семья.

В результате ужасного ДТП погибли 38-летний Ян Дмитров и его 40-летняя жена Ирина, их 7-летняя дочь Злата и ее 58-летняя бабушка (мама Ирины).

О трагедии сообщил у себя на странице в Facebook народный депутат Анатолий Урбанский.

В то утро семья ехала в Одессу. Маме Ирины должны были снимать швы после операции, а родители с дочкой решили прогуляться по любимому городу. К сожалению, добраться до Одессы им так и не удалось.

Супруги работали на одном предприятии

Семья Дмитровых жила в городе Измаил. Однако родом глава семьи Ян Дмитров был из села Ларжанка Измаильского района. Там живут его пожилые родители и близкие. Его мама ранее в школе преподавала физику.

Ирина родом из соседнего села Матроска. Тут жила и ее погибшая мама вместе с бабушкой Иры, пожилой женщиной, которой требуется уход.

Вместе с родителями погибла и 7-летняя Злата. Ирина и Ян души в дочери не чаяли. Сиротой осталась дочь Ирины от первого брака Ксения. Она студентка Измаильского государственного гуманитарного университета.

"Супруги работали на предприятии "Дунайсудосервис". Ян был финансовым директором, Ирина – бухгалтером. Это предприятие связано с Анатолием Урбанским, он же и организовывал похороны всей семьи. Ян много лет работал тут, его многие знали. Старшая дочка Иры тоже работает на одном из этих предприятий учетчицей на зерне", – говорит соседка погибших.

Супруги жили в достатке, однако никогда не отказывали в помощи своим землякам. Жительница села Ларжанка рассказала, что Ян помог ее сыну, когда тому нужно было лечение. Да и на страничке в соцсетях у Иры много постов о помощи больным детям.

У Ирины есть два старших брата. Правда, оба они не смогли присутствовать на похоронах – один сейчас находится в рейсе, он моряк, второй – на заработках за границей.

"На прощание пришло очень много народа, завод организовывал автобусы для этого. Авария была ужасной, Яна и Злату хоронили в открытых гробах, а Ирочку и ее маму – в закрытых", – добавляет соседка.

Водитель был трезв, но его задержали

В полиции Одесской области сообщают, что водитель фуры задержан. У него взяли анализы на алкоголь – он оказался трезв. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек. Виновному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сами жители села Ларжанка рассказывают, что движение по трассе в этом районе очень опасное. Тут ездит много груженых фур, которые не соблюдают правила дорожного движения. Пешеходам приходится порой ждать по 40 минут, чтобы пересечь трассу.

Водители грузовиков ведут себя очень вызывающе, идут на обгон, а порой даже выталкивают с дороги легковые автомобили.