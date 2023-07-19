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Блог | Тяжелые бои на нескольких направлениях: защитники просят о помощи
Люди, на фронте, кровопролитные бои на нескольких направлениях.
К сожалению, у нас много потерь и очень много тяжелораненых.
Очень прошу реагировать на сбор для фронта, каждая копейка – это огромная помощь.
Пограничникам морпехам срочно требуются:
Пять прожекторов – 129 тыс. грн
Десантнику разведчикам нужны дроны
Три Мавика 3 комбо – 322 тыс. грн
И очень нужны рации Моторолла, четыре рации и подзарядные – 117 тыс. грн.
Раньше выкупила дроны и рации, 214 тыс. и 117 тыс. грн, отправили на фронт посылки.
Очень прошу, 5-20-100 грн, кто как может
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390, Юсупова
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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