Люди, на фронте, кровопролитные бои на нескольких направлениях.

Видео дня

К сожалению, у нас много потерь и очень много тяжелораненых.

Очень прошу реагировать на сбор для фронта, каждая копейка – это огромная помощь.

Пограничникам морпехам срочно требуются:

Пять прожекторов – 129 тыс. грн

Десантнику разведчикам нужны дроны

Три Мавика 3 комбо – 322 тыс. грн

И очень нужны рации Моторолла, четыре рации и подзарядные – 117 тыс. грн.

Раньше выкупила дроны и рации, 214 тыс. и 117 тыс. грн, отправили на фронт посылки.

Очень прошу, 5-20-100 грн, кто как может

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390, Юсупова

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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