Тяжелораненная жительница Харькова прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Татьяна Алешина попала под обстрел россиянами в Харькове весной 2022 года. В результате множественных ранений она не чувствует ног. Недавно 55-летняя женщина прошла курс физической реабилитации Фонда Рината Ахметова в профильном центре по месту ее проживания.

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"Я Фонда Рината Ахметова очень благодарна. Вы помогаете всем, кто пострадал. Здесь в реабилитационном центре со мной занимаются целыми днями с перерывом на обед. Мне становится лучше", – рассказывает Татьяна.

Она была на улице, когда услышала сильный гул и упала в обморок. Когда пришла в себя, пошевелиться не смогла. Ранения, полученные во время вражеского авиаудара, были тяжелыми, в частности, поврежден нерв, отвечающий за движение. С тех пор женщина частично парализована. Однако она делает все возможное для восстановления.

В этом центре много упражнений на восстановление моторики. Есть разные массажи, – вакуумный, вибромассаж и т.д. Также есть много устройств, на которых заново учишься ходить. Например, на ходунках у меня уже выходит подтягивать ногу. Это сложнее работы", – признается она.

Татьяна использует каждую минуту для упражнений. Даже в свободное время крутит педали на велотренажере. Она верит, что ее мечта – снова ходить – сбудется. Врачи говорят, что это возможно.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).