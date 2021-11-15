Туманы и до -8: синоптики дали новый прогноз погоды на вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 16 ноября, будет ясной, но морозной ночью. Осадков не прогнозируют.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также в некоторых регионах ожидаются туманы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Ночью в большинстве регионов ожидаются морозы. Ниже всего температура снизится на западе – от 5 до 8 градусов. В северных и центральных областях -3… -6, а в западных и южных – от 2 тепла до 3 мороза.

Днем синоптики прогнозируют от 4 до 7 тепла, в Закарпатской области до +11. На севере, востоке и в центре +1… +4.

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В Киеве 16 ноября также морозно – ночью -3… -5, днем всего до 3 тепла.

Туманы ожидаются в западных и северных областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали потепление в Украине, которое наступит после морозов в середине текущей недели.