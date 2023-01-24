Туманы до 10 мороза ночью: в Укригидрометцентре обновили прогноз погоды на вторник. Карта

Во вторник 24 января погода в Украине будет облачной, на части территории страны ожидаются осадки. В частности, в Карпатах прогнозируют туман.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). Температура на территории Украины ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов, в северо-восточных и восточных областях может опускаться до - 10 градусов.

Ночью температура воздуха по всей стране будет держаться в пределах 1-4 градусов тепла, в Закарпатье и в Крыму – 5-9 градусов тепла.

Также Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных гидрологических явлениях.

23-26 января в районах Верхнего Днепра в пределах Украины (Черниговский район Черниговской области) может наблюдаться значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и затопление жилых домов ряда сел в Черниговском районе Черниговской области (ІІ);

23-26 января на участке Десны Новгород-Северский - Макошино (Новгород-Северский, Корюковский районы Черниговской области) будет продолжаться постепенное повышение уровней воды на 2-8 см в сутки, увеличение затопления поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны; на притоке Десны г. Снов будет содержаться превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности);

24-26 января на реках Припять, Выжовка и Стоход в пределах Волынской области продолжится подъем уровней воды с интенсивностью 1-5 см в сутки. Происходит дальнейшее затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных селах Камень-Каширского и Ковельского районов (И уровень опасности - желтый).

Что касается погоды в столице – синоптики обещают облачный день, без осадков. Ветер – северо-восточный (5-10 м/с).

Температура в Киеве ночью будет держаться в пределах 1-6 градусов мороза, днем – поднимется до 2 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптика Наталья Диденко предупредила, что в Украине начнет снижаться температура воздуха. О суровых морозах речь пока не идет, однако в западных областях ожидается похолодание до 0 градусов, периодически – мокрый снег.

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