Туман, гололедица и мороз: какой будет погода в Украине в понедельник, 3 марта

В понедельник, 3 марта, в Украину не наступит долгожданное потепление. Синоптики прогнозируют туман, гололед и мороз.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". На всей территории страны будет облачно с прояснениями.

"Ночью в южной части и большинстве северных областей, днем на крайнем юге страны местами небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Ночью и утром в Украине, кроме востока, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

"Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях 2-7°С мороза. Днем 1-6°С тепла, на востоке страны около 0°С", – говорится в сообщении синоптиков.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине ожидается потепление, постепенно начавшееся со вторника, 4 марта. Но погода в понедельник еще будет прохладной, порывистым ветром и местами с туманами.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 2 марта в небе над Харьковом и областью местные жители заметили зрелищное атмосферное явление. Это яркий вертикальный световой след, который в соцсетях почему-то назвали "Оком Саурона". В комментариях под соответствующими фотографиями началась дискуссия – что это сейчас в небе над Харьковом на самом деле. Среди предположений чаще других фигурирует след от лазерного оружия.

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