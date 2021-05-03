Цирк на марше. Власти так называемой "ДНР" сделали роскошный подарок несчастным и сумасшедшим. Несчастным, которые вынужденно застряли на оккупированной территории и сумасшедшим, которые хотели прихода "русского мира" и получили его в полном объеме. Разрешили не платить долги. Потрясающая щедрость.

Многие предпочли бы получить работу, как вариант - немного наличных. Но в ДыНыРы, как в "Стране Советов" - что есть, тем и кормят. Вот и решили простить долги. Украинским банкам. Но и тут обманули. Почему обманули? Потому что полноценно простить долги может только тот, кому ты должен. А украинские банки никому ничего не прощали.

Итак, оккупационные власти так называемой "ДНР" разрешили жителям ОРДО не выплачивать кредиты украинским банкам. Кто в свое время поверил россиянам и взял кредит в Сбербанке или Проминвесте в очередной раз получил призовую порцию несъедобной субстанции под торговой маркой "Россия - щедрая душа". Долги российским банком нужно выплачивать, даже если гримаса судьбы занесла тебя на оккупированные территории. Потому что нельзя иметь дел с россиянами. Всегда будет хуже, чем другим. В самой паршивой ситуации будет еще хуже.

Самое смешное, что это решение так называемого "Народного совета ДНР" не имеет никакой юридической силы за пределами ОРДЛО. И последствий никаких не имеет. То есть если на тебе висит кредит украинскому банку и ты переехал - попал в поле зрения и базы данных. Придется платить. Не исключено, что банки в какой-то момент захотят списки должников подать прямо на КПВВ. Поскольку в банковском секторе у нас сейчас доминируют государственные банки - решение пройдет легко. И вариант въезда через РФ не поможет - база общая. А с тех, кто безвылазно сидит в ДыНыРы и до этого судьбоносного решения никто долги взыскать не собирался. Просто потому что не мог.

Получается, так называемые "власти ДНР" в очередной раз сморозили несусветную глупость. Которая даже в качестве пропаганды на самых зомбированных впечатления не произведет. МММщик из Макеевки останется собой - как его не называй. Это уровень...

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.