Циклон принесет в Украину дожди и штормовой ветер: какой будет погода во вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 20 апреля, будет дождливой. Осадки, которые охватят все регионы, принесет циклон с юга.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Ожидаются сильные порывы ветра – вплоть до штормовых значений (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью на западе, севере и в центре будет колебаться от 3 до 5 тепла, в южных областях +7… +9. Днем от 11 до 15 тепла.

Как уточняет "Метеопост", больше всего осадков выпадет в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях – 10-30 мм.

В юго-восточных и Полтавской областях порывы ветра достигнут 17-22 м/с, объявлен І уровень опасности (желтый).

В Киеве также ожидаются дожди, ночью +3… +5, днем от 11 до 13 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни апреля в Украине снова похолодает и пойдут дожди.