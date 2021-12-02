Церковь выступает против дискриминации, а не против вакцин, – Новинский

Украинская Православная Церковь никогда не выступала против вакцинации и не поддерживала движение антивакцинаторов. Но УПЦ выступает против нарушения конституционных прав, против насильственной вакцинации и дискриминации людей по этому признаку.

Об этом заявил народный депутат Украины Вадим Новинский в эфире ток-шоу "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Лидеры движения антивакцинаторов не имеют никакого отношения к УПЦ, более того, принадлежат к другой религиозной конфессии. Обвинения УПЦ в противодействии вакцинированию населения – это искусственное нагнетание ситуации врагами Церкви. Такое же нагнетание происходило и в 2020 году, когда заболевших монахов Киево-Печерской Лавры обвинили в том, что они – главный источник распространения коронавируса в Украине. Это абсурд. Церковь всех призывает к ответственности и благоразумию.

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Не было ни одного специального решения Священного Синода УПЦ по вопросам вакцинирования, но устами священноначалия нашей Церкви было заявлено, что УПЦ выступает против нарушения конституционных прав наших соотечественников, насильственной вакцинации, и дискриминации людей по этому признаку. Но ведь именно это зафиксировано и в Конституции – запрещены все виды дискриминации.

К тому же, права украинцев нарушаются даже не на уровне законов, а подзаконными актами Кабинета министров. Военнослужащих ВСУ, врачей, учителей незаконно увольняют с работы и принудительно заставляют вакцинироваться. Хотя вакцинирование — это личное дело каждого, я и сам, и вся моя семья вакцинированы, но убежден, что так грубо нарушать права граждан на работу и на защиту своих законных прав, недопустимо", — сказал Вадим Новинский.