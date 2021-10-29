Центры вакцинации в Харьковской области должны работать в выходные дни, а по будням – с 8:00, – Чернышов

Центры вакцинации должны работать по выходным дням, а по будням – начинать работу в 8:00. Так люди получат возможность прививаться до начала рабочего дня.

Об этом заявил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время проверки пунктов вакцинации на Харьковщине, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины. За последние сутки в регионе было зарегистрировано 1497 новых случаев COVID-19. В Харьковской области действует 177 пунктов прививок, 11 центров вакцинации и 138 мобильных бригад.

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"Центры массовой вакцинации в области имеют достаточное количество вакцин. Впрочем, есть необходимость эффективнее настроить их работу. Люди должны получить возможность прививаться до начала рабочего дня – до 9:00, а также на выходных. Поэтому необходимо откорректировать графики работы Центров. В то же время нужно увеличивать количество тестирований и кислородных станций в медучреждениях. Каждый регион должен быть максимально готов к вызовам пандемии COVID-19", – подчеркнул Чернышов.

В рамках рабочего визита министр Алексей Чернышов также провел совещание с руководством региона. Один из вопросов повестки дня – старт и прохождение отопительного сезона. По состоянию на сегодня в Харьковской области к отоплению подключено более 95% жилых домов и около 80% зданий социальной инфраструктуры обеспечены теплом. Харьковщина – на финишной прямой по заключению договоров с НАК "Нафтогаз".

"Темпы подключения к отоплению в Харьковской области удовлетворительные. Правительство создало все условия для своевременного старта отопительного сезона. Следовательно, каждый житель должен быть обеспечен теплом и горячей водой вовремя. Поэтому тот процент, который еще не подключен, прошу срочно довести до 100% в течение нескольких дней", – отметил Чернышов.

Состояние реализации Программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Харьковской области – еще один вопрос в повестке дня совещания. В этом году в регионе планируется к реализации 13 объектов социальной инфраструктуры в рамках Программы: два садика, одна школа, три объекта спортивной инфраструктуры, пять заведений медицины и два заведения культуры.

Отметим, 29 октября глава Минрегиона находится с рабочим визитом в Харьковской области. Напомним, ранее Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что с первого ноября работу в регионах продолжат мониторинговые группы, которые будут проверять ситуацию на местах реагирования на текущие вызовы, связанные с пандемией. В их состав вошли специалисты МВД, Минздрава, Минрегиона и Госпродпотребслужбы.