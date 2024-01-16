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Центр "Бахмутян" получил бытовую технику от Рустама Джамбулатова для обустройства жилья переселенцев

Мария Шевчук
Общество
1 минута
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Центр 'Бахмутян' получил бытовую технику от Рустама Джамбулатова для обустройства жилья переселенцев

В наиболее трудные времена, когда полномасштабное вторжение коснулось мирного населения, очень важно подчеркнуть необходимость содействия адаптации переселенцев к новой жизни. Обычно эту работу берут на себя благотворительные фонды и центры поддержки.

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Один из таких центров – "Бахмутян", который создал Бахмутский городской совет. Он насчитывает 8000 человек и играет ключевую роль в обеспечении всем необходимым: одеждой, техникой, поддержкой, поиском работы, даже психологической и врачебной помощью.

Центр "Бахмутян" получил бытовую технику от Рустама Джамбулатова для обустройства жилья переселенцев

Поскольку центр обслуживает значительное количество переселенцев, ему необходима помощь страны, бизнеса и просто хороших людей. Одним из таких добрых людей является киевский предприниматель Рустам Джамбулатов, передавший 200 единиц бытовой техники для обустройства жилья переселенцев.

Центр "Бахмутян" получил бытовую технику от Рустама Джамбулатова для обустройства жилья переселенцев

“Я уже дважды становился свидетелем войны, и оба раза это была РФ, поэтому точно знаю о важности помощи нуждающимся. Основная цель моей помощи – это облегчение быта переселенцев, чтобы сделать их жизнь немного комфортнее в сложных условиях войны", – говорит столичный бизнесмен Рустам.

В это тяжелое время каждый может внести свой вклад в помощь переселенцам, присоединяясь к благотворительным инициативам, оказывать финансовую поддержку или становиться волонтером.

Центр "Бахмутян" получил бытовую технику от Рустама Джамбулатова для обустройства жилья переселенцев