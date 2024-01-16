Центр 'Бахмутян' получил бытовую технику от Рустама Джамбулатова для обустройства жилья переселенцев

В наиболее трудные времена, когда полномасштабное вторжение коснулось мирного населения, очень важно подчеркнуть необходимость содействия адаптации переселенцев к новой жизни. Обычно эту работу берут на себя благотворительные фонды и центры поддержки.

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Один из таких центров – "Бахмутян", который создал Бахмутский городской совет. Он насчитывает 8000 человек и играет ключевую роль в обеспечении всем необходимым: одеждой, техникой, поддержкой, поиском работы, даже психологической и врачебной помощью.

Поскольку центр обслуживает значительное количество переселенцев, ему необходима помощь страны, бизнеса и просто хороших людей. Одним из таких добрых людей является киевский предприниматель Рустам Джамбулатов, передавший 200 единиц бытовой техники для обустройства жилья переселенцев.

“Я уже дважды становился свидетелем войны, и оба раза это была РФ, поэтому точно знаю о важности помощи нуждающимся. Основная цель моей помощи – это облегчение быта переселенцев, чтобы сделать их жизнь немного комфортнее в сложных условиях войны", – говорит столичный бизнесмен Рустам.

В это тяжелое время каждый может внести свой вклад в помощь переселенцам, присоединяясь к благотворительным инициативам, оказывать финансовую поддержку или становиться волонтером.