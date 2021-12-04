'Цените тех, кто после вашего успеха, под ваше падение подставят плечо', - Ирма Витовская. Эксклюзив

6 декабря на телеканале "Украина" стартует сериал "Детский телохранитель". Актриса Ирма Витовская сыграла в картине бизнесвумен, маму подростка, которому потребовалась охрана. О том, роли в сериале, дружбе и мечтах актриса рассказала в эксклюзивном интервью.

Чем интересен будет зрителю сериал "Детский хранитель"?

На мой взгляд, этот сериал будет интересен семейному просмотру. Закрученный сюжет, экстремальные и порой забавные ситуации. Проект представляет собой социальную миссию. Могу сравнить сериал с хорошей книгой о том, как обращаться со своими детьми-подростками родителям. Сегодня мы часто не можем уделять достаточно времени нашим детям. Моей героине кажется, что все под контролем, но это совсем не так. Поэтому возникает необходимость помощи таких крепких парней, как Тарас.

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Даете сыну Оресту полную свободу или выступаете за контроль?

Сын говорит, что я бываю жесткой, но ему все равно нравится со мной проводить время. У него сейчас такой возраст, формируются ценности, и мне важно, чтобы он не потерял главного, а еще выбирал правильный контент, когда пользуется гаджетами. Поэтому я подбираю ему соответствующие лагеря. У меня сын пластун, и всем родителям советую пластовые лагеря! Много путешествуем семьей. На отдыхе Орест любит, когда я шучу. Сын имеет серебряную медаль по плаванию. Изучает английский, польский, хотим, чтобы он начал заниматься какими-то видами единоборств.

Какие методы воспитания используете?

В воспитании больше влияю словом, тоном. Могу ограничить доступ к компьютеру. В вопросах воспитания я ориентируюсь на личностное созерцание, на книги, которые меня сформировали. Для меня важно, чтобы сын перерос меня интеллектуально, духовно, лидерские, амбициозно, милосердно. Это логично, что каждое новое поколение должно стать на плечи предыдущему и идти дальше.

В одном из интервью вы сказали, что актерство - это выбор отшельника.

Ты можешь быть ко всем дружелюбным, но выбираешь свой путь. Эта профессия конкурентно нетерпима, мы работаем с метафизическими, энергетическими вещами. Ты начинаешь более философские относиться к тому, что тебя окружает. Чем больше достигаешь, тем меньше у тебя будет людей вокруг, и это нормально, так весь мир живет. Конкурентная среда, это не обязательно место, где все друзья. Главное принять своего конкурента, как твой стимул, а не как врага. Этому надо научиться, а не обесценивать, потому что, это грех. Ты не сможешь идти вперед. Должно быть уважение, признание и работа над собой. Для меня отшельник - это органическая потребность на сегодняшний день.

Есть ли возможность крепкой дружбы с коллегами в таких условиях?

У меня не так много друзей в актерской среде. Для меня все коллеги, приятели особенно во время творческого сотрудничества, но те люди, которые вхожи в мой мир, которые знают абсолютно все, их единицы. Цените людей, которые будут с вами в беде, и благодарите Бога за них. Цените людей, которые смогут пережить ваше счастье, потому что это еще большее испытание. А самое главное, цените тех, которые после вашего успеха, под ваше падение подставят плечо, и подбросят снова вверх, это трудно.

Были ситуации, когда приходилось прекратить общение с людьми, которые не смогли пережить ваш успех?

Я со всеми общаюсь, чаще со мной не общаются, но проходит время, и люди снова возвращаются, переосмыслив некоторые вещи. Война также расставила свои маркеры.

В семье супруги влияют на характер друг друга. Чему научил вас муж?

Он гасит мою жесткость, говорит, что не все созрели для моих убеждений. Супруг очень рационален, открыт к людям. Тут уж я ему говорю: "Нельзя быть настолько открытым, потому что потом от этого страдаешь", часто люди используют его. Поэтому я говорю ему, что его судьба учит через меня, и наоборот. Я становлюсь снисходительной, а он более осторожным.

Успеваете замечать маленькие чудеса вокруг?

Да, много знаковых вещей. У меня всегда работает, когда птички пометят авто, это к деньгам (смеется). Еще работают цифры. Мои поворотные годы в жизни, связаны с одной цифрой, которую я называть не буду. Например, я знаю, что выиграю в определенной номинации, когда еду в определенном вагоне, живу в определенном гостиничном номере, сажусь на то определенное место для номинантов в зале, это всегда работает. Я стараюсь пройти все что дается в жизни, и идти дальше, это тоже наука.

Как сегодня формируете свои мечты?

Надо мечтать всегда и благодарить, что они обязательно исполнятся. А получится или нет, не думайте. Мечты - это уже серотонин, гормон счастья, все остальное - как будет. Планы - рассказывайте только близким, мечты - только Господу.

По вашему мнению, стоит громко говорить о личных достижениях?

Зависит от ситуации, но нельзя не давать стимула для кого-то, что все реально. Например, благотворительность, когда у вас имеется определенный вес, и своим примером доказываете, что надо делать добро. Другое дело, когда все начинаете выкладывать на публику. Но, если вы авторитет для других, ваши поклонники тоже будут делать добрые дела.