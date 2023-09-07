Цена была рыночной: в 'Киевгуме' отреагировали на возбуждение уголовного дела по аптечкам для ВСУ

Уголовное дело, возбужденное Национальной полицией против компании "Киевгума", и лоббирование поставок китайских аптечек в ВСУ связаны между собой.

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Об этом пишет Телеграф со ссылкой на генерального директора "Киевгумы" Андрея Острогруда. По словам предпринимателя, силовое давление на единственного украинского производителя медицинских аптечек для ВСУ осуществляется для перераспределения рынка в пользу посредников, завозящих китайские аптечки.

Андрей Острогруд сообщил, что "Киевгума" обратилась к экспертным организациям и заключила, что цена поставки аптечек по заказу Минобороны была рыночной. Эти данные компания намерена использовать у судьи, если расследование Нацполиции завершится предъявлением обвинения. В настоящее время в рамках уголовного дела Национальная полиция расследует подозрение в завышении цены аптечек, поставляемых по заказу Командования медицинских войск Минобороны Украины.

Ранее стало известно, что в конце августа начальнику медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антону Шевчуку, попросившему Командование медицинских сил заменить некачественные китайские турникеты, объявили "строгий выговор". Об этом сообщила волонтер Оксана Корчинская, к которой начмед обращался за помощью с заменой некачественных аптечек. По информации "Телеграфа", речь идет о партии из около 40 000 аптечек, которую еще в прошлом году пытались продать благотворительному фонду United24 через украинскую фирму-посредника, но тогда соглашение сорвалось.

В конце июля 2023 выяснилось, что непригодность турникетов из китайских аптечек подтверждена тестами государственного предприятия "Укрметртестстандарт". Несмотря на это, комиссия Минобороны провела проверку и решила не отзывать китайские аптечки, от которых зависят жизнь бойцов ВСУ.