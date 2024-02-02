ТРЦ Gulliver и ISED презентовали коллекцию одежды, вдохновленную работами художницы Любови Панченко.

Торгово-развлекательный центр Gulliver вместе с брендом одежды ISED представили лимитированную коллекцию одежды под названием "Танцуй под свою дудку", вдохновленную эскизами и авторскими работами художницы Любови Панченко. К проекту также присоединился украинский бренд авторских аксессуаров Nesamovýto, специально к презентации создавший платок, сумку "тайстра" и твили.

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Большая миссия проекта – популяризировать творчество художницы в новых современных формах.

О Любви Панченко

Дата презентации была выбрана не случайно – в канун Дня рождения художницы. Художница обожала все украинское, отстаивала язык и культуру. Все произведения художницы, независимо от техники исполнения, наполнены украинским колоритом. Она филигранно использовала национальные орнаменты в собственных рисунках и дизайне одежды.

Художница не согласилась быть советской, поэтому во времена СССР не стала популярной. Художница пострадала в результате российской оккупации Бучи. 30 апреля 2022 года Любовь Панченко скончалась в киевской больнице.

Сегодня работы художницы хранятся в Музее шестидесятничества (филиале Музея истории города Киева), где сейчас проходит выставка "Мир коллажей Любви Панченко".

О коллекции и благотворительной составляющей

Минималистичные эскизы приобрели современную форму за счет обновленных элементов кроя, натуральных экологических тканей и технологий. В коллекцию вошли 5 единиц одежды, в частности, платье меди, плахта, корсетка, кардиган и этножакет в современной интерпретации.

"Меня очень поразила личность Любови Панченко. Так много граней переплелось в одном человеке – творческая, чувствительная, легкая, яркая душа и одновременно невероятная сильная воля, непреклонность взглядов. Многогранная художница имела сверхспособности трансформировать традиционное национальное в современное. Тем самым создавала вещи, несшие в себе невербальный идентификационный код украинцев. Это создавало связь между незнакомыми людьми и напоминало, что украинская культура жива, что мы есть, это никому и никогда не изменить", – рассказывает автор коллекции, дизайнер бренда ISED Анастасия Полюхович.

Изюминкой дропа стала эксклюзивная футболка, 100% продаж которой пойдет на благотворительность – в поддержку благотворительного фонда "Охматдет". Футболку можно приобрести на инфостойке в ТРЦ.

Лицом кампейна стала певица, участник Нацотбора на Евровидение INGRET. Хрупкая и женственная, но при этом чрезвычайно сильная и талантливая – идеальное отражение "танцующих под свою дудку".

"Узнав и просмотрев все творчество Любви Панченко, глядя на ее картины и отражение внутреннего мира, я сказала – вау! Это сотрудничество для меня – продолжение жизни через искусство! Когда человек создает и отдает – он продлевает собой жизнь. Но для меня большая честь быть причастной и нести дальше в мир женскую красоту через соединение женских искусств, а это та красота, которую хочется продолжать собой", – поделилась INGRET.

Приобрести коллекцию можно по предзаказу, подробные условия по ссылке.

О деталях и партнерах

К проекту присоединился украинский бренд авторских аксессуаров Nesamovýto, специально к презентации создавший платок, сумку "тайстра" и твили.

"Мы хотели передать тот особый бунтарский дух, который был присущ художнице. Именно через этот образ опередившей свое время хулиганки хотим познакомить как можно более широкую аудиторию с Любовью, заинтересовать познавать ближе творчество художницы. Стремимся, создав эту коллаборацию, сделать ее творческое наследие понятным и близким людям, которые в повседневной жизни далеки от искусства", – комментирует Виктория Густи – основательница бренда Nesamovýto.

Идейными вдохновителями проекта стали Музей шестидесятничества и Украинский институт национальной памяти, cowo.guru и сообщество "Поступ-14", благодаря которым вышел в свет первый художественный альбом Любови Панченко "Возвращение". Печатная книга появилась в издательстве Александра Савчука в 2022-2023 годах.

О великой арт-истории

Коллекция стала частью арт-проекта ТРЦ Gulliver о Любови Панченко, который также будет включать в себя выставку работ художницы и fashion-инсталляцию с коллекцией на втором этаже, а также брендирование ТРЦ.

"Мы в ТРЦ Gulliver в течение года будем рассказывать истории известных неизвестных художников, чтобы как можно больше людей могли узнать, какие талантливые украинцы. Начинаем нашу серию с Любови Панченко, о которой мы вместе с Музеем шестидесятничества уже рассказывали в прошлом году. Спрос людей был незаурядным. В этом году кроме выставки и лекции о творчестве Gulliver вместе с молодым брендом ISED создали уникальную коллекцию одежды, вдохновившись работами невероятной художницы", – комментирует директор по маркетингу ТРЦ Екатерина Жураковская.

Арт-проект, посвященный Любви Панченко, будет актуален в ТРЦ по меньшей мере до конца марта. За подробной информацией следите в соцсетях и сайте Gulliver.

Для безопасности посетителей на территории комплекса предусмотрено укрытие, находящееся на паркинге Р-1 ТРЦ. Также при отключении света комплекс продолжает работать от резервного питания.