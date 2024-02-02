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ТРЦ Gulliver и ISED презентовали коллекцию одежды, вдохновленную работами художницы Любови Панченко.

Мария Шевчук
Общество
5 минут
168
ТРЦ Gulliver и ISED презентовали коллекцию одежды, вдохновленную работами художницы Любови Панченко.

Торгово-развлекательный центр Gulliver вместе с брендом одежды ISED представили лимитированную коллекцию одежды под названием "Танцуй под свою дудку", вдохновленную эскизами и авторскими работами художницы Любови Панченко. К проекту также присоединился украинский бренд авторских аксессуаров Nesamovýto, специально к презентации создавший платок, сумку "тайстра" и твили.

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Большая миссия проекта – популяризировать творчество художницы в новых современных формах.

ТРЦ Gulliver и ISED презентовали коллекцию одежды, вдохновленную работами художницы Любови Панченко.
ТРЦ Gulliver и ISED презентовали коллекцию одежды, вдохновленную работами художницы Любови Панченко.

О Любви Панченко

Дата презентации была выбрана не случайно – в канун Дня рождения художницы. Художница обожала все украинское, отстаивала язык и культуру. Все произведения художницы, независимо от техники исполнения, наполнены украинским колоритом. Она филигранно использовала национальные орнаменты в собственных рисунках и дизайне одежды.

ТРЦ Gulliver и ISED презентовали коллекцию одежды, вдохновленную работами художницы Любови Панченко.

Художница не согласилась быть советской, поэтому во времена СССР не стала популярной. Художница пострадала в результате российской оккупации Бучи. 30 апреля 2022 года Любовь Панченко скончалась в киевской больнице.

Сегодня работы художницы хранятся в Музее шестидесятничества (филиале Музея истории города Киева), где сейчас проходит выставка "Мир коллажей Любви Панченко".

О коллекции и благотворительной составляющей

ТРЦ Gulliver и ISED презентовали коллекцию одежды, вдохновленную работами художницы Любови Панченко.

Минималистичные эскизы приобрели современную форму за счет обновленных элементов кроя, натуральных экологических тканей и технологий. В коллекцию вошли 5 единиц одежды, в частности, платье меди, плахта, корсетка, кардиган и этножакет в современной интерпретации.

"Меня очень поразила личность Любови Панченко. Так много граней переплелось в одном человеке – творческая, чувствительная, легкая, яркая душа и одновременно невероятная сильная воля, непреклонность взглядов. Многогранная художница имела сверхспособности трансформировать традиционное национальное в современное. Тем самым создавала вещи, несшие в себе невербальный идентификационный код украинцев. Это создавало связь между незнакомыми людьми и напоминало, что украинская культура жива, что мы есть, это никому и никогда не изменить", – рассказывает автор коллекции, дизайнер бренда ISED Анастасия Полюхович.

ТРЦ Gulliver и ISED презентовали коллекцию одежды, вдохновленную работами художницы Любови Панченко.

Изюминкой дропа стала эксклюзивная футболка, 100% продаж которой пойдет на благотворительность – в поддержку благотворительного фонда "Охматдет". Футболку можно приобрести на инфостойке в ТРЦ.

Лицом кампейна стала певица, участник Нацотбора на Евровидение INGRET. Хрупкая и женственная, но при этом чрезвычайно сильная и талантливая – идеальное отражение "танцующих под свою дудку".

ТРЦ Gulliver и ISED презентовали коллекцию одежды, вдохновленную работами художницы Любови Панченко.

"Узнав и просмотрев все творчество Любви Панченко, глядя на ее картины и отражение внутреннего мира, я сказала – вау! Это сотрудничество для меня – продолжение жизни через искусство! Когда человек создает и отдает – он продлевает собой жизнь. Но для меня большая честь быть причастной и нести дальше в мир женскую красоту через соединение женских искусств, а это та красота, которую хочется продолжать собой", – поделилась INGRET.

Приобрести коллекцию можно по предзаказу, подробные условия по ссылке.

О деталях и партнерах

К проекту присоединился украинский бренд авторских аксессуаров Nesamovýto, специально к презентации создавший платок, сумку "тайстра" и твили.

ТРЦ Gulliver и ISED презентовали коллекцию одежды, вдохновленную работами художницы Любови Панченко.

"Мы хотели передать тот особый бунтарский дух, который был присущ художнице. Именно через этот образ опередившей свое время хулиганки хотим познакомить как можно более широкую аудиторию с Любовью, заинтересовать познавать ближе творчество художницы. Стремимся, создав эту коллаборацию, сделать ее творческое наследие понятным и близким людям, которые в повседневной жизни далеки от искусства", – комментирует Виктория Густи – основательница бренда Nesamovýto.

ТРЦ Gulliver и ISED презентовали коллекцию одежды, вдохновленную работами художницы Любови Панченко.

Идейными вдохновителями проекта стали Музей шестидесятничества и Украинский институт национальной памяти, cowo.guru и сообщество "Поступ-14", благодаря которым вышел в свет первый художественный альбом Любови Панченко "Возвращение". Печатная книга появилась в издательстве Александра Савчука в 2022-2023 годах.

О великой арт-истории

Коллекция стала частью арт-проекта ТРЦ Gulliver о Любови Панченко, который также будет включать в себя выставку работ художницы и fashion-инсталляцию с коллекцией на втором этаже, а также брендирование ТРЦ.

"Мы в ТРЦ Gulliver в течение года будем рассказывать истории известных неизвестных художников, чтобы как можно больше людей могли узнать, какие талантливые украинцы. Начинаем нашу серию с Любови Панченко, о которой мы вместе с Музеем шестидесятничества уже рассказывали в прошлом году. Спрос людей был незаурядным. В этом году кроме выставки и лекции о творчестве Gulliver вместе с молодым брендом ISED создали уникальную коллекцию одежды, вдохновившись работами невероятной художницы", – комментирует директор по маркетингу ТРЦ Екатерина Жураковская.

ТРЦ Gulliver и ISED презентовали коллекцию одежды, вдохновленную работами художницы Любови Панченко.

Арт-проект, посвященный Любви Панченко, будет актуален в ТРЦ по меньшей мере до конца марта. За подробной информацией следите в соцсетях и сайте Gulliver.

Для безопасности посетителей на территории комплекса предусмотрено укрытие, находящееся на паркинге Р-1 ТРЦ. Также при отключении света комплекс продолжает работать от резервного питания.