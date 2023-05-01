Три центра 'ЯМариуполь' на западе Украины получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В Тернополь, Ужгород и Ровно направляются машины с продуктовыми наборами от Фонда Рината Ахметова. Эту гуманитарную помощь получат люди, вынужденно покинувшие временно оккупированный Мариуполь.

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В общей сложности мариупольцам, которые сейчас живут в 12 городах Украины, Фонд Рината Ахметова направил 20 тысяч продуктовых наборов. Их передача координируется вместе с центрами поддержки Ямариуполь на местах. Фонд сотрудничает с этой организацией почти год.

Следующие машины с продуктовыми наборами для мариупольцев Фонд Рината Ахметова отправит в Днепр, Калуш, Львов, Одессу, Черкассы и Черновцы. В Кропивницкий, Хмельницкий, Запорожье и Киев гуманитарная помощь уже доставлена.

В наборах – питательные продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".