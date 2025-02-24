Три года боли и надежды: в Фонде Вадима Столара рассказали о помощи украинцам во время войны

Волонтеры Фонда Вадима Столара рассказали о том, как они помогают украинским военным и гражданским в течение трех лет с момента начала российской полномасштабной агрессии против Украины.

"Наш Фонд был создан еще в 2020 году для помощи врачам в борьбе с пандемией COVID-19. Но с 24 февраля 2022 года мы, как и вся Украина, перешли на военные рельсы – стали помогать нашим защитникам, а также людям, ставшим жертвами этой жестокой войны. За эти три года мы прошли большой путь – от небольших проектов "здесь и сейчас" до организации системной поддержки военных и гражданских. Мы запустили много новых проектов и программ, направленных не только на физическую, но и психологическую поддержку украинцев, наладили сотрудничество с другими профильными организациями", – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

За три года участниками проектов и программ Фонда стали 3 000 000 украинцев из разных уголков страны.

Среди крупнейших проектов Фонда Вадима Столара – "++ для ВСУ", направленный на помощь военным на линии фронта. "Восстановись", в рамках которого психоэмоциональную помощь получают семьи с пострадавшими от войны детьми. "Грант на важное дело", финансирующий проекты профильных организаций, специализирующихся на разных направлениях физической и психологической поддержки людей. "Истории сильных", которые воспроизводят реальные события из жизни пострадавших от войны украинцев, чьи голоса звучат не только в Украине, но и во всем мире.

Фонд регулярно организует гуманитарные миссии с выдачей продуктовых наборов в различные города Украины, среди которых: Сумы, Харьков, Херсон, Николаев, Кривой Рог, Запорожье, в другие горячие точки, а также места жительства вынужденно перемещенных лиц на западе Украины.

Три года Украина продолжает борьбу за свое будущее и свою независимость в условиях полномасштабного вторжения. За это время весь мир увидел невероятный героизм, способность к единению и жажду свободы украинцев. Я благодарю всех тех, кто сегодня стоит на защите нашего государства, тех, кто помогает военным и гражданским в тылу. Благодарю волонтеров нашего Фонда, которые с первых дней полномасштабного вторжения оказывают поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Держим строй и работаем дальше с надеждой на пришествие мира и верой в восстановление и расцвет Украины!" – сказал основатель Фонда Вадим Столар.