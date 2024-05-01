Тренинг по остановке кровотечений помог одесситу спасти жизнь пострадавшему после российского обстрела

Одессит Игорь Нахаба после удара России по Одессе баллистической ракетой, несмотря на ранения, оказал первую помощь пострадавшим до приезда медиков. Игорь применил метод прямого давления (позволяет контролировать массивное кровотечение), которому научился за день до обстрела на тренинге по остановке кровотечений БФ PULSE для военных и их семей.

Как известно, в результате ракетной атаки по Одессе в понедельник, 29 апреля, 5 человек погибли, еще около 30 получили ранения.

Игорь был ранен обломком в верхней части бедра. Однако поднялся и стал оказывать помощь другим.

"В воскресенье наши инструкторы провели обучение по остановке кровотечений в Одессе, Игорь учился в этой группе. Менее чем через 24 часа его навыки подверглись тяжелому испытанию, когда российская баллистическая ракета ударила по гражданским, гулявшим у моря после обеда. Это иллюстрация жестких и кровавых реалий, в которых мы живем. Это яркий пример того, насколько важно учиться и обучать первой помощи" – написал на своей странице соучредитель фонда Федор Сердюк.

С марта 2022 г. тренинги по тактической медицине от благотворительного фонда PULSE прошли уже более 27 тысяч военных. Обучение безвозмездно и к нему приобщаются также члены семей военных. PULSE является сертифицированным тренинговым центром NAEMT (Национальной ассоциации экстренных медицинских техников США). Обучение проходит по стандартам армий стран НАТО. Осенью 2023 года PULSE стал первой украинской организацией, которая обучала навыкам такмеда Вооруженные силы Эстонии, что является важным шагом в военно-медицинском сотрудничестве между двумя странами.