Трех спасти не удалось: в Днепре рассказали о состоянии раненых в результате ракетного удара РФ по многоэтажке

14 января произошел один из самых масштабных обстрелов за всю историю полномасштабной войны – Россия произвела ракетный удар города Днепр. В настоящее время 18 раненных в результате прилета по многоэтажке остаются в стационарах.

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Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской областной военной администрации Алексей Григорук. Среди раненных также есть ребенок.

Как заявляет Григорук, в настоящее время в больницах находятся 18 пациентов, среди них – ребенок. Все пострадавшие переведены из реанимации в стационары для дальнейшего восстановления. Раненных в тяжелом состоянии нет.

Среди пострадавших в результате обстрела – 4 временно переселенные особы, которые приехали в Днепр, оставив свой дом.

В целом, количество пораненных составляет 80 человек, среди них – 16 недостигших совершеннолетия.

"К сожалению, трое раненных спасти не удалось. Они умерли прямо в больнице. Также среди погибших несколько медработников – 3 стоматологов и медсестра", – добавил заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской областной военной администрации.

В результате прилета по Днепру также была разрушена 7 амбулатория центра первичной медико-санитарной помощи №4.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, 16 января стало известно о гибели уже 40 человек.

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