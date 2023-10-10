Требовали $11 тыс. несуществующего долга: на Днепропетровщине задержали двух мужчин, терроризировавших отца погибшего военного. Фото

На Днепропетровщине задержали двух мужчин, которые требовали деньги у отца погибшего военного. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции и прокуратура Днепропетровской области. Оперативники разоблачили в противоправной деятельности 23-летнего и 39-летнего мужчин, которые требовали 11 тысяч долларов США несуществующего долга у отца погибшего военнослужащего.

Фигуранты угрожали ему физической расправой, давили психологически и даже заставляли продать собственный дом.

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8 октября при поддержке полиции особого назначения Днепропетровской области фигурантов задержали сразу после получения денег.

Под процессуальным руководством Новомосковской окружной прокуратуры мужчинам сообщено о подозрении в вымогательстве.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали коллаборанта, пытавшегося разоблачить украинских активистов на временно оккупированном Запорожье. Злоумышленник пытался избежать ответственности, скрываясь в Киеве.

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