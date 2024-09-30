Трагедия в Бабьем Яре является следствием игнорирования преступных действий режима – посольство Украины в Израиле

Массовые расстрелы евреев в Бабьем Яре стали следствием безнаказанности преступного режима, на действия которого цивилизованный мир упорно закрывал глаза.

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Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Израиле по поводу 83-й годовщины трагедии в Бабьем Яре.

"29-30 сентября 1941 года только за два дня нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев в Киеве. Целые семьи – мужчины, дети, женщины, даже беременные – были вынуждены идти "Дорогой смерти" в овраг. Масштаб этого зла все еще трудно воспринять. Всего в Бабьем Яре во время нацистской оккупации погибло около 100 тысяч человек. Почти вся еврейская община Киева была убита вместе с теми, кто пытался их спасти. Жертвами стали и другие национальности", – говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что Бабий Яр – это страшный символ, "который показывает, что самые ужасные преступления совершаются тогда, когда мир выбирает игнорировать, молчать, оставаться безучастным и не имеет решимости противостоять".

"Когда глаза мира закрыты, человечество проигрывает. Бабий Яр – живое доказательство того, на какие зверства способны режимы, когда их возглавляют лидеры, избирающие путь страха и насилия. Как тогда, так и сейчас. Однако реакция мира должна быть иной. Это урок, который нужно было усвоить миру. Мы должны защищать человечность, жизнь и справедливость", – говорится в заявлении.

При этом в посольстве добавили: "Мы должны оградить себя от зла".