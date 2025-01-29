Торопитесь медленно: астропрогноз на 29 января

В среду, 29 января, длится 30 лунный день. Луна и Солнце одновременно находятся в Водолее.

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Что эта дата принесет, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, стоит ожидать активного дня, но с замедленными энергиями. Поэтому спешить сегодня не следует.

"Вы будете также еще пытаться создать много дел, но на самом деле этот день, он будет вас сдерживать, и вы можете где-то опаздывать", – пояснила она.

Исита Гая посоветовала все дела сегодня делать медленно. "Чем больше вы замедлитесь в этот день, тем больше дел вы сможете совершить. То есть скорость ваша будет через замедление", – посоветовала астролог.

Также она прокомментировала рекомендацию в среду отказываться от тяжелой пищи и любых продуктов животного происхождения и отдать предпочтение фруктам. По словам астролога, от такой еды в принципе неплохо отказаться вообще. "Но именно в этот день вы можете быть на легкой еде, она просто поможет вам, эта легкость, открыть вашу творческую энергию и ваши интуитивные способности", – вот так объяснила преимущества подобной диеты Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака – некоторым сегодня предстоит сделать сложный выбор, а кто-то получит новые возможности.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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