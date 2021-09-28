Топ-должность в СБУ получил экс-консультант программы 'Следствие ведут экстрасенсы' – СМИ

Бывший народный депутат от "Слуги народа", который также был экспертом телепрограммы "Следствие ведут экстрасенсы", получил должность в Службе безопасности Украины. Речь идет об Андрее Лисюке.

О его назначении в Facebook сообщил пресс-секретарь Inform Napalm Михаил Макарук. Он отметил, что Лисюк стал заместителем в главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

"Извините, тут даже я прозрел. Новые методы работы и оперативного мастерства по обнаружению преступлений методом … "экстрасенсорных способностей". Тут даже ФБР, БНД, ФСБ и МИ6 содрогнулись от такой мощи", – иронизирует Макарук.

Видео дня

Отметим, что Лисюк был избран нардепом от "Слуги народа", однако позднее отказался от мандата. Тогда он объяснял это тем, что состоит на военной службе в Киевской области и отмечал, что там от него будет больше пользы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе суд восстановил в должности сотрудника СБУ, которого подозревали в вымогательстве и получении 100 тысяч долларов взятки.