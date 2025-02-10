ТОП-4 фейков, которыми оконфузились российские пропагандисты за неделю: ложь быстро разоблачили

Российские пропагандисты оконфузились своими роликами в которых они прославляют оккупантов РФ и пытаются дискредитировать военных ВСУ. Несмотря на абсурдность этих видео, материалы были высоко оценены российскими гражданами.

Видео дня

О новых ТОП-4 фейках пропаганды РФ рассказал полковник Евгений Сасько в своем Telegram-канале. Они были распространены в период с 3 по 9 февраля 2025 года.

"Российские военные пропагандисты продолжают издеваться над своим руководством, втирая ложь о произведенных качественных материалах за неделю. Несмотря на кровь из глаз при просмотре этого хлама, эти материалы были оценены и награждены соответствующими отзывами", – говорится в сообщении.

Четыре главных фейка с начала февраля

Первым фейком является видео, где якобы бойцы ВСУ минируют подвал с детьми. Однако на кадрах видно, как солдаты ВС РФ снимают растяжку и спасают из подвала детей, напуганных самой съемкой. Есть большая вероятность того, что враг использует детей с временно оккупированных территорий в своих пропагандистских целях. Это требует расследования, идентификации участников и привлечения их к ответственности.

Вторым фейком является примитивное видео, на котором якобы украинцы избивают коррумпированного служащего ТЦК. Слабая игра актеров и сюжетная линия настолько невнятны, что даже нет смысла комментировать. Единственное, что создает какую-то реакцию – это то, что российские пропагандисты во время съемки избили своего же коллегу.

В конце видео они еще и разбили об его голову бутафорскую бутылку. Стоит отметить, что россияне пытаются создать нарратив о создании "мстителей" среди гражданского населения Украины, якобы преследующих служащих ТЦК. Но непрофессионализм и интеллектуальная ограниченность тех, кто стоит за этими фейками, значительно снижает эффективность их пропагандистской кампании.

Третий фейк – видео из беспилотника с тепловизором, которое показывает, как военнослужащие ВСУ сдаются в плен россиянам. Очевидно, его цель – раскрутка нарратива о массовых сдачах в плен для создания паники и внушения страха. Также становится понятно, что российские подразделения ПсО наконец-то получили дроны с тепловизорами – технологию, недавно появившуюся у них или взятую в аренду в разведки.

Четвертый фейк, связанный с видео, в котором согласно оригинальному сообщению, командиру отряда ПсО российской армии должны вынести суровый выговор: "Наши ребята направили КАМАЗ на хо**ятские позиции".

На этом видео видно, как россияне самостоятельно заминировали боеприпасы, а затем привязали к этому движение КАМАЗа, который куда-то отправлялся, это все подчеркивалось одобрительными эмоциями. На самом деле, позиции Силы обороны Украины не пострадали, однако этот материал оценит российская аудитория. К тому же вероятно, это видео старое, а россияне только сейчас активно его загружают из-за нехватки новых пропагандистских материалов.

Как сообщал OBOZ.UA, в период с 27 января по 2 февраля 2025 года по сети тоже прокатилась очередная волна лживых сообщений, подхвативших многочисленные пропагандистские паблики. Таким образом, Россия пытается подорвать моральный дух украинских военных и дискредитировать Украину на международной арене.

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