Топ-10 токсичных вещей, которые есть в каждом доме: могут представлять угрозу для здоровья

Здоровье и хорошее самочувствие - это не просто диета и упражнения, но и ограничение воздействия токсичных веществ. Химические вещества, содержащиеся в большом количестве предметов домашнего обихода, более токсичны, чем считалось ранее.

Эксперты издания lifehack назвали самые токсичные вещи, которые могут быть в вашем доме. Обратите внимание на эти вредные вещи, они могут представлять угрозу для здоровья.

Исследование, проведенное Агентством по охране окружающей среды, показало, что потенциально опасные химические вещества обычно можно найти в ароматах. Токсичные химические вещества, такие как бензальдегид, камфора, этилацетат, бензилацетат, линалоол, ацетон и метиленхлорид, при вдыхании могут вызывать головокружение, тошноту, сонливость, раздражение горла, глаз, кожи и легких, повреждение почек и головные боли.

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Многие матрасы содержат высокий уровень потенциально вредного соединения, называемого полибромдифениловые эфиры. Проблемы со здоровьем, связанные с воздействием ПБДЭ, включают повреждение мозга и репродуктивной системы, снижение качества спермы и проблемы с щитовидной железой. ПБДЭ запрещены в Канаде и нескольких штатах США.

Многие чистящие средства, которые вы используете каждый день, содержат вредные химические вещества, но вы, вероятно, не думаете, что есть много альтернатив. Однако натуральные продукты, такие как пищевая сода, мыльный порошок или лимон и горячая вода, часто работают так же хорошо, не покрывая ваш дом токсичными химикатами.

Как и чистящие средства, освежители воздуха помогают сохранять в наших домах уют, но исследование Калифорнийского университета в Беркли показало, что при чрезмерном использовании или в непроветриваемом помещении они выделяют токсичные уровни загрязняющих веществ. Освежители воздуха вокруг вашего дома не должны вызывать у вас тошноту и вы должны обеспечить вентиляцию помещения.

Многие пластиковые контейнеры изготовлены из таких химических веществ, как фталаты, которые могут влиять на эндокринную систему организма и вызывать неблагоприятные последствия для развития, репродуктивной системы и неврологии у людей. По возможности переходите на стеклянную тару.

К настоящему времени мы все знаем, что пластиковые бутылки вредны для окружающей среды, но они также могут выделять токсичные химические вещества в ваш напиток.

В среднем человек наносит от шести до 12 косметических средств в день, и большинство из них будут содержать токсичные химические вещества, которые потенциально опасны для вас. Всегда полезно искать косметические средства, не содержащие синтетических отдушек, на минеральной основе или сделанные из натуральных масел.

Большинство людей используют антиперспиранты, чтобы избежать запаха, но одним из "блокирующих пот" ингредиентов, содержащихся во многих антиперспирантах, является алюминий. В последние годы были подняты вопросы о том, может ли алюминий в составе антиперспирантов способствовать развитию рака груди. Хотя исследования неубедительны, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США требует наличия предупреждающих этикеток на всех антиперспирантах.

Смягчители работают, покрывая вашу одежду тонким слоем потенциально токсичных химикатов, таких как четвертичные соли аммония. Они могут вызвать раздражение кожи, проблемы с дыханием и головные боли.

Посуда с антипригарным покрытием может сэкономить время на чистку, но за это приходится платить. При высоких температурах политетрафторэтилен, который делает тефлон нелипким, выделяет токсичный газ, который вызывает проблемы с репродуктивной функцией и другие проблемы со здоровьем.

Как писал OBOZREVATEL, ранее опрос показала, что наибольшее количество грязи и микробов в квартире собирается в холодильнике, стиральной машине, кондиционере, насадке для душа и кухонной вытяжке. Эти предметы домашней утвари содержат в разы больше вредоносных бактерий, чем ободок унитаза.