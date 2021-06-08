Томиленко призвал освободить 84 незаконно арестованных журналистов

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко призвал освободить 84 арестованных журналистов. Он также заявил о солидарности НСЖУ с ними.

На своей странице в Facebook во вторник, 8 июня, он сообщил, что речь идет о гражданах Украины, Беларуси, России, Азербайджана и других постсоветских стран.

"Выполнение профессиональных журналистских обязанностей – не преступление! Освободите арестованных журналистов немедленно! По меньшей мере 84 медиа работника из Беларуси, Азербайджана, Туркмении, России, Украины (украинцы – профессиональные и гражданские журналисты в Крыму) и других постсоветских стран находятся за решеткой. Таковы данные экспертов лондонского фонда "Справедливость для журналистов", – написал Томиленко.

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Он призвал освободить 9 крымскотатарских журналистов, фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко, заместителя главного редактора журнала "Черноморская безопасность" Алексея Бесарабова (находится за решеткой в Крыму) и как минимум 30 независимых белорусских журналистов.

"Свободу каждому работнику СМИ! Международная журналистская солидарность – это тот инструмент, который есть в наших руках. Украинские журналисты боролись за своих – Романа Сущенко (которого Россия бросила в тюрьму), Станислава Асеева (был в подвалах Донецка), Николай Семену (было устроено судилище и преследование в Крыму). Верим, что на свободе будут и те коллеги, которые сейчас являются фигурантами наших нынешних заявлений солидарности", – заявил Томиленко.