Только с начала года передали под Авдеевку 900 FPV-дронов: Порошенко рассказал о помощи 110-й бригаде

Героической 110-й бригаде, которая два года защищала Авдеевку, только в последние месяцы Петр Порошенко передал более 900 FPV-дронов. Пятый президент отметил, что в критическую ситуацию с боеприпасами его фонд свернул ряд программ и перешел на закупку беспилотников.

Об этом Порошенко рассказал в эфире телеканала "Прямой".

"Когда была критическая ситуация с боеприпасами, мы свернули ряд программ и перешли на закупку FPV-дронов. Я горжусь, что героической 110-й бригаде, которая исполняла 2 года очень важную роль в защите Авдеевки, мы смогли поставить только с начала 2024 года больше 900 FPV-дронов", – сказал Порошенко.

Он отметил, что всего с начала года передал на фронт 4 тысячи беспилотников.

"Героической 53-й бригаде, которая также на фланге несла очень важную задачу, и там действительно служат герои, я лично приехал, встретился с руководством бригады, и мы передали более 800 дронов. А всего с начала года – четыре тысячи дронов. Это – 1 650 000 долларов", – отметил Порошенко.

Пятый президент также призвал власти немедленно усилить строительство фортификационных построек по всей линии фронта.