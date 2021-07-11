TikTok запустил новый раздел для тех, кто ищет работу

Видеосервис для создания и просмотра коротких видео TikTok запустил в США пилотную программу по поиску работы. "Отправить" резюме пока возможно только тем компаниям, которые вызвались участвовать в тестировании новой функции.

Как написал The Verge, краткосрочная пилотная программа под названием TikTok Resumes основана на контенте, который появился на платформе #CareerTok, и ориентирован как на студентов и выпускников колледжей, так и всех молодых пользователей соцсети.

Среди компаний-участников тестирования резюме в TikTok уже появились сеть магазинов Target, сеть ресторанов Chipotle, e-commerce-платформа Shopify, медиаконгломерат Meredith и организатор соревнований по реслингу WWE.

Видео дня

"#CareerTok успел стать процветающей субкультурой на платформе, и нам не терпится увидеть, как сообщество будет пользоваться TikTok Resumes и поможет нам переосмыслить процесс найма и поиска работы", – сказал о пилотном проекте руководитель отдела международного маркетинга TikTok Ник Тран.

В компании пояснили, что все резюме можно найти не только по хештегу #TikTokResumes в приложении, но и на сайте tiktokresumes.com. Причем в последнем случае пользователям предлагают несколько советов по записи видео с примерами, они также могут познакомиться со списком вакансий от работодателей и заполнить небольшую анкету, прикрепив ссылку на свой ролик.

Эксперимент планируют проводить до 31 июля, после чего решат его дальнейшую судьбу.

Как сообщал OBOZREVATEL, социальная сеть Instagram работает над новым автономным приложением, посвященным шопингу, которое будет называться IG Shopping и позволит аудитории сервиса просматривать коллекции товаров у продавцов, на которых они подписаны.