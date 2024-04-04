Тихая 'путинизация': почему два года назад 'Прямой', 'Эспрессо' и '5 канал' отключили от Т2 и кто за это отвечает

Два года назад, 4 апреля 2022-го, Прямой, 5 канал и Эспрессо отключили из цифровой сети Т2 и запустили на этих частотах трансляцию телемарафона. Однако до сих пор ни один из госорганов не взял на себя ответственность за это – все "переводят стрелки" друг на друга.

Так, заведующая частотами Госспецсвязи указывает на решение СНБО. Совет нацбезопасности и обороны говорит, что в их решении нет ни слова об отключении каналов и указывает на Нацсовет по телевидению и радиовещанию. А Нацсовет, как и Министерство культуры, в свою очередь уверяют, что не имеет к этому никакого отношения.

История вопроса

4 апреля 2022 года три информационных телеканала круглосуточного вещания, "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой", удивительно отключили из сети ЦНТ вскоре после принятия решения, которое обязало их сотрудничать со всеми другими национальными информационными каналами.

Некоторые чиновники назвали поводом для отключения канала решения СНБО от 18 марта о реализации единой информационной политики в условиях военного положения. В решении говорилось о создании информационного марафона "путем объединения всех общенациональных телеканалов". Впрочем, каким образом обеспечивать такую "информационную политику" и следует ли для этого выключать какие-то каналы, ни глава государства, ни СНБО, ни Нацсовет не разъяснили. .

Тогда журналисты "Прямого" и "5 канала" обнародовали открытое письмо из-за незаконного отключения Концерном РРТ вещания обоих каналов. В нем журналисты подчеркнули, что неукоснительно соблюдают принцип единой государственной информационной политики, а львиную долю эфирного времени передали общему общенациональному марафону, выполняя соответствующий Указ Президента.

Как неоднократно заявлял пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, отключение телеканалов "Прямой", "5 канала" и "Эспрессо" от цифрового вещания не способствует будущему членству Украины в ЕС и сохранению единства общества в противостоянии российскому вторжению. Кроме того, он призвал не допустить "путинизации" Украины.

Кто виноват? Заявления государственных органов

Эспрессо" напоминает, что в мае 2022 года на заседании комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики пытались разобраться, кто же все-таки и по чьему указанию отключил канал "Эспрессо".

Национальный совет по телевидению и радиовещанию заявил, что к отключению телеканалов не имеет никакого отношения, это не их функция и они занимаются только мониторингом, а также, что на Т2 транслируется не только единственный телемарафон. Министерство культуры заявило, что также не принимало решений об отключении каналов, потому что это не их компетенция.

Представитель Госспецсвязи заявил, что отключение – это якобы "переключение каналов" и решение принимал СНБО. Это возразил представитель СНБО, который заявил, что в решении СНБО нет ничего об отключении или переключении каналов. об отключении каналов. Когда аппарат СНБО получил обращение от телекомпании "Эспрессо" по ситуации, которая сложилась, мы направили этот запрос в Нацсовет, который уполномочен принимать соответствующие решения…" – отметил руководитель управления информационного обеспечения аппарата СНБО Владимир Зверев.

15 августа Совет бизнес-омбудсмана сообщил, что решений о прекращении трансляции телеканалов "Эспрессо", "Прямого" и "5 канала" не существует. "Мы узнали много вещей, которые меня лично удивили. Их не привлекли, а сейчас лишили возможности говорить на платформе Т2, и наоборот, марафон делают те, кто вроде бы и не должен этого делать в соответствии с решением СНБО. образом", - отметил председатель комитета, депутат от "Слуги Народа" Никита Потураев по итогам рассмотрения вопроса.

Очарованный круг безответственности не удалось разорвать. Виновный не найден. Впрочем, позиция власти очевидна, ведь телеканалы до сих пор не вернули в эфир. "Медиарух" и Комиссия журналистской этики призвали президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с выключением информационных каналов из цифрового эфира и объяснить причины таких действий концерна РРТ. Кроме того, в поддержку телеканалов к президенту Зеленскому обратились более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции и даже депутаты польского сейма и сенаторы Польши.

В июле на сайте Кабинета Министров Украины была зарегистрирована петиция о возвращении в цифровой эфир Эспрессо, 5 канала и Прямого, которая за месяц набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. 15 августа правительство переадресовало поднятые в петиции вопросы Государственной службе специальной связи и защиты информации, а также Министерству культуры и информационной политики. Представители канала "Эспрессо" выразили возмущение в ответ на такое решение правительства: "Мы возмущены ответом Кабинета Министров на петицию о возвращении телеканала "Эспрессо" в цифровой эфир. В ней нет никаких объяснений, по каким причинам телеканал был отключен. И самое главное – в ответе КМУ речь не идет о том, когда сигнал "Эспрессо" будет возвращен в Т2.

Между тем объяснения представителей власти в ответ на прямые вопросы почему каналы были отключены и когда их вернут в эфир, все больше стали напоминать издевательство над здравым смыслом. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что каналы выключили потому, что частично они транслировали Порошенко. При этом откровенно "орвеловский" был ответ министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко 5 октября: он назвал отсутствие в телемарафоне каналов "Эспрессо", "5 канала" и "Прямого" "разнообразием в телепространстве".

Судебные перипетии

В мае 2023 года Шевченковский суд Киева обязал Государственное бюро расследований закрыть дело против телеканала "Прямой" и бывшего владельца канала Владимира Макеенко. Ведь за четыре года следователи так и не нашли доказательств в этом производстве. Согласно решению суда, ДБР должно было закрыть дело В течение одного месяца, однако этого так и не произошло, напротив, прокуроры хотели обжаловать это решение.

Однако 13 сентября Апелляционный суд столицы им отказал в этом. К тому же в постановлении говорится, что это решение суду обжалованию не подлежит. Однако, несмотря на все решения, ДБР до сих пор не закрыло дело против Прямого, хотя и должны были это сделать еще в течение двух месяцев назад.

Тогда в Национальной ассоциации украинских медиа заявили, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проявляет " преступную халатность ", отказываясь включить в эфир телеканалы "Прямой", "Пятый" и "Эспрессо", имея на это все законные полномочия.

"У нацсовета теперь есть все полномочия для того, чтобы в соответствии с законом, в соответствии с лицензиями включить в эфир все телеканалы, которые были незаконно выключены. Поэтому с 31 марта у нас есть преступная халатность, преступное бездействие Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которое вопреки своим полномочиям не восстанавливает законность. Потому что согласно лицензиям, эти телеканалы должны говорить в Т2", – заявила председатель правления профильной ассоциации Татьяна Катюжинская.

Реакция международного сообщества

В феврале 2024 года международная организация "Репортеры без границ", следящая за соблюдением свободы слова в мире, призвала украинское правительство остановить телемарафон "Единые новости" для усиления плюрализма в СМИ.

18 мая 2023 года, ровно через год после открытия Центра свободы прессы в Киеве, "Репортеры без границ" (РБК) обратились в Офис Президента, Минкульт и Офис Генерального прокурора и призвали покончить с необоснованными ограничениями или дискриминацией в освещении войны и содействовать плюрализму и независимости СМИ.

Кроме того, 3 апреля 2023 года "Репортеры без границ" призвали вернуть в эфир "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал". Тогда в организации напомнили, что 4 апреля 2022 года три информационных телеканала круглосуточного вещания, Эспрессо, 5 канал и Прямой, удивительно отключили из сети ЦНТ вскоре после принятия решения, которое обязало их сотрудничать со всеми другими национальными информационными каналами.

Через год все еще невозможно установить, кто именно, зачем и как принял такое решение. Медиарегулятор, провайдер ЦНТ и государственная компания, которой принадлежит инфраструктура, отказываются от ответственности, ссылаясь друг на друга, а юридическая неопределенность длится уже год", – отметили "Репортеры без границ"

При этом в ежегодном отчете Государственного департамента США о соблюдении прав человека в странах мира, который представил Энтони Блинкен, также отмечается угроза свободе слова. В частности, украинским властям напомнили о незаконно выключенных из эфирного вещания телеканалах "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал".

Госдеп также отмечает, что оппозиционные телеканалы "5 канал", "Прямой" и "Эспрессо" официально не были приглашены к участию в едином марафоне, хотя время от времени эти три канала добровольно транслировали 24-часовую программу других каналов.