'Тихая Нава': завершились съемки первого украинского сериала в стиле true crime

25 сентября завершились съемки второго original-сериала Киевстар ТВ — "Тихая Нава". Детективный триллер в стиле true crime, созданный продакшном SFERA FILM, уже готовится к эксклюзивной премьере на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ в начале 2026 года

"Тихая Нава" разворачивает события в небольшом городке с одноименным названием, где за спокойной атмосферой скрываются интриги и тайны. Главный герой, молодой юрист, случайно попадает в центр расследования серии жестоких преступлений и сталкивается с равнодушием общества, молчаливым согласием окружения и инертностью системы. Сериал исследует, как замалчивание и бездействие могут стать соучастниками преступления, а также показывает, насколько легко система оборачивается против тех, кто пытается изменить ее изнутри, держа зрителя в напряжении от первой до последней серии.

"Для нас "Тихая Нава" — это не просто сериал, а возможность попробовать совершенно новый для украинского телевидения жанр. Каждый день съемок был вызовом, и одновременно большим вдохновением, ведь мы создаем историю с острым сюжетом, напряжением и неожиданными поворотами", — отметил режиссер сериала Дмитрий Андриянов.

Сериал является важным шагом в развитии жанрового разнообразия украинского телевидения. В свою очередь Киевстар ТВ стремится предлагать зрителям оригинальный контент с острым сюжетом и захватывающей атмосферой.

СЕО Киевстар ТВ Павел Рыбак комментирует: "Мы гордимся, что можем предлагать украинскому зрителю оригинальный контент, который расширяет жанровые границы. "Тихая Нава" — это смелая попытка совместить стильный триллер с увлекательным сериальным сторителлингом. Уже в начале 2026 года зрители смогут оценить результат работы профессиональной команды и окунуться в атмосферу загадочного городка с его интригами и тайнами".

Режиссером сериала выступил Дмитрий Андриянов, оператором-постановщиком — Вячеслав Раковский, продюсерами проекта стали Анна Гончар и Дмитрий Сафановский. В новом сериале снимались: Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Михаил Жонин, Сергей Кисель, Лариса Руснак, Андрей Саминин, Александра Сорока, Вероника Мишаева и Андрей Мостренко.

Следите за обновлениями, чтобы первыми окунуться в атмосферу загадочного городка и узнать все подробности премьеры — на Киевстар ТВ в 2026 году.

Узнавайте о новинках в Telegram-канале "Кино для ТВ".