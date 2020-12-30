Драки за кислород и полная изоляция: главные COVID-итоги 2020 года для Украины

Неожиданная атака нового РНК-вируса, который ученые назвали SARS-CoV-2 или коронавирус, положила на лопатки медицинскую систему всех стран мира. 2020-й год для каждой из них прошел под знаком борьбы с новой вирусной угрозой, переросшей в пандемию.

Для Украины этот вызов стал особенно сложным хотя бы потому, что медицинская отрасль была практически уничтожена. В марте власти признали: спасать людей некому и нечем, пожинайте, что посеяли.

Из-за закрытия государственных границ, в том числе европейских стран, лечиться в обычных палатах пришлось даже самым богатым украинцам и известным политикам.

OBOZREVATEL вспоминает самые громкие факты о COVID-19, которые вы могли забыть.

1.Тестировать было нечем

Украинские медики и ученые откровенно признаются: когда в марте на Буковине зарегистрировали первый случай коронавирусной инфекции, определять ее наличие в организме методом ПЦР-диагностики (взятие мазка из носоглотки и носовых пазух. – Ред.) могли лишь единицы по всей стране. В то время медицинская система способна была делать лишь 200 тестов в сутки на всю почти 40-миллионную страну.

Из-за безумной нагрузки на лаборатории, накопились немалые очереди. Результат анализа, который сдавали потенциально инфицированные люди по направлению семейного врача, приходилось ждать по 10 суток. Иногда их получали уже посмертно.

Эпидемия коронавируса в Украине началась в марте 2020 года

Разгрузить систему с тестированием удалось лишь в декабре, когда Министерство здравоохранения не только подключило на помощь частные лаборатории, но и ввело экспресс-тестирование, способное определять наличие коронавируса в организме человека за 15 минут.

2. Без защитной маски запрещено было выходить на улицу

Впервые в истории новейшей Украины для предотвращения распространения эпидемии коронавируса с 11 марта правительством был введен жесткий карантин, он же локдаун. Практически на 3 месяца закрыли все торгово-развлекательные центры, общественный транспорт, больницы и даже государственную границу. Работали только заправки, продуктовые супермаркеты, аптеки, банки. Выходить лишний раз на улицу запрещалось. Из-за паники и страха, который окутал всю страну, люди выгребали продукты и лекарства, а друг друга обходили "десятой дорогой".

Ситуация изменилась в начале лета, когда, собственно, начали ослаблять карантин, открывать ТРЦ, запускать транспорт и работу бизнеса.

Защитную медицинскую маску можно считать обязательным атрибутом 2020 года

3. Госпитализироваться можно было только "вперед ногами"

С сентября, из-за стремительного увеличения количества больных и полной неготовности больниц к приему инфицированных пациентов, во всех без исключения регионах начался настоящий коллапс. Попасть в больницу заразившемуся COVID-19 стало практически невозможно, разве что уровень сатурации (насыщенность крови кислородом. – Ред.), достигал критических 80% при норме 95-98%. В таком состоянии передвигаться самостоятельно люди уже не могут.

Наиболее напряженная ситуация возникла в Одессе, где в одной из больниц медики не успевали выносить тела умерших, в Харькове, который по оценкам главы региона перешел в "черную" зону, и Киеве, который стабильно до сих пор остается номером один по количеству инфицированных.

Разгрузить больницы удалось лишь в последние три недели декабря, когда, вроде бы, эпидемия коронавируса приостановилась, а количество выздоровевших стало измеряться в 13-16 тыс. пациентов в сутки.

4. Из-за недостатка кислородных масок в больницах начались драки

Еще одной проблемой, с которой страна столкнулась в октябре-ноябре, стала катастрофическая нехватка медицинского кислорода, в котором остро нуждаются больные даже средней тяжести. В некоторых больницах ситуация доходила даже до драк, так как дышать через маску больным давали лишь по 15-30 мин. Это критически мало при воспалении легких, которое вызывает острую одышку.

Тогда украинское правительство в срочном порядке выделило средства на обустройство кислородных точек, хотя к этой проблеме должны были подготовить больницы еще с лета.

Сейчас Министерство здравоохранения уверяет: ситуация с кислородом в Украине полностью урегулирована. Мол, им обеспечены более 70% коек, выделенных для больных COVID-19. Свободными остаются примерно 29 тыс. коек, оборудованных кислородными масками.

5. Врачи готовятся уезжать из Украины из-за низких зарплат

С началом эпидемии коронавируса в целом медицинская система каждой из стран столкнулась с катастрофической нехваткой медиков. Однако в Украине это проблема стала еще более острой, поскольку немало врачей или уже выехали на работу в страны ЕС или собираются это сделать. В частности, трудоустроить их охотно захотели в Польше, где даже отменили подтверждение иностранных дипломов. Чтобы получить официальное разрешение на работу, достаточно показать украинский диплом, предоставить документы о 3-летнем опыте работы и знать польский язык.

Украинские медики начали выезжать в страны ЕС из-за низких зарплат

По оценкам экспертов рынка труда, покинуть страну могут до 15% медперсонала. В основном это молодые врачи и медсестры.

Чтобы сдержать отток медперсонала за границу, глава Минздрава Максим Степанов настаивает на немедленном повышении их зарплат. По его словам, врачи должны получать 23 тыс. грн, средний медперсонал – 17 тыс. грн, младший – 12 тыс. грн.

6. Украина готовится к вакцинации от коронавируса

2020-й год запомнится еще и изобретением вакцины от коронавируса. Разработка вакцины занимает до 5-6 лет, но получив зеленый свет по всем направлениям, мировые фармацевтические компании смогли сократить этот процесс до одного года.

Так, активная вакцинация уже стартовала во всех странах ЕС, Великобритании, США, Канаде, а в конце первого квартала 2021 года вакцину в объеме 8 млн доз должна получить и Украина. Минздрав уже утвердил план по иммунизации населения от COVID-19. В течение 2021-2022 годов планируют провакцинировать как минимум 50% жителей страны – это около 20 млн. человек. Прививки будут бесплатными и добровольными.

В течение 2021-2022 годов планируется провакцинировать как минимум 50% украинцев

Сначала в Украину поступит оксфордская вакцина AstraZeneca, американская Novavax и Moderna. До конца года Минздрав также планирует подписать контракты о закупке вакцины со всеми производителями, препараты которых на слуху.