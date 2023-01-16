Тероборона получила от Порошенко 5 грузовиков DAF с зенитными установками для борьбы с ''шахедами''

Петр Порошенко в Ровно передал бригаде теробороны 5 грузовиков DAF, переоборудованных под "антишахеды". На платформах автомобилей установлены зенитные установки, которые показали себя очень эффективными в борьбе с иранскими дронами-камикадзе. Также, по словам пятого президента, это усилит защиту региона со стороны украино-белорусской границы.

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Об этом Петр Порошенко сообщил в своем Facebook.

Это – совместный проект, который Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело громад" в Ровно реализуют с местными властями, командой "Евросолидарности" и военными.

"Хочу поблагодарить Петра Алексеевича. Ведь сначала мы говорили о четырех автомобилях, но нам выделили пять зенитных установок. Сейчас, я думаю, что максимально наша воздушная безопасность будет усилена благодаря этим зенитно-артиллерийским установкам", – отметил городской голова Ровно Александр Третяк.

По словам Петра Порошенко, враг сильный. И украинцы должны быть готовы к любому развитию событий. Подлый и коварный враг, бьющий по объектам гражданской инфраструктуры.

"У нас появилась с городскими головами очень крутая инициатива. Мы будем использовать ЗУ 23-2, которые очень хорошо себя зарекомендовали как "антишахеды". Мы внесли свой вклад для того, чтобы сделать эти машины. Я хочу поблагодарить городского голову, который отозвались на нашу инициативу и сказал – я хочу, чтобы Ровно было среди первых, кто будет реализовывать этот проект и кто обеспечит защиту воздуха от "шахедов", – пояснил Порошенко.

"Мы решили, что будет два направления – первое это воздушная защита. Второе – мы не доверяем Лукашенко. Мы не сомневаемся, что в любой момент со стороны Беларуси по нам может быть нанесен удар. Но я хочу подчеркнуть, что мощь Вооруженных Сил Украины таков, что если по нам будет нанесен удар с территории Беларуси и будет наступление, мы этого больше не допустим", – говорит Порошенко.

"Эти зенитные установки очень хорошо себя зарекомендовали не только против воздушных целей, но и боевых бронированных машин врага, они будут хорошо дырявить русскую, и будет подготовлен очень горячий прием, если они решатся уходить с пинского направления на Ровенскую область. Мы знаем, как расположить , и все обеспечим", – заметил Порошенко.

"DAFы имеют очень хороший опыт боевого применения во время этой войны. У них огромная проходимость. Они очень надежны, имеют огромную мобильность. Все машины прошли техническое обслуживание, прошли подготовку – все для того, чтобы они не отказали в бою", – говорит Порошенко. .

Военные, уже протестовавшие машины, говорят: приятно удивлены результатом. "Думаю, минут через 20-30 машины будут уже на позициях выполнять свое боевое задание. Победа будет за нами. С такими автомобилями… Если есть возможность – дайте еще!", – говорит боец.

"Мне приятно, что передаем это в надежные руки, Ровно, 104-й бригаде. И главнокомандующему большое спасибо за то, что мы совместно реализовали этот проект", – говорит Порошенко.

Как сообщил Порошенко, такие же грузовики готовятся для передачи в другие украинские города. В целом Фонд Порошенко с волонтерами законтрактовал три сотни британских автомобилей DAF. Сотня автомобилей уже поступила в войска.

Также на шасси этих грузовиков изготовили специальные кунги для комплексов БПЛА Poseidon. Три комплекса такой техники уже поступили в войска.

Leyland DAF 45.150 – это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов. Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.