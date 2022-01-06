Терехов высокопрофессиональный человек и находка для Харькова, – Ярославский

Александр Ярославский высоко оценивает профессиональные качества харьковского мэра Игоря Терехова, его опыт работы в органах местной власти и считает его находкой для Харькова. Об этом президент футбольного клуба "Металлист" сказал в большом интервью Игорю Цыганыку и Александре Лободе на YouTube-канале Football Hub.

На реплику Цыганыка о том, что участие в жизни "Металлиста" помогло Терехову набрать дополнительные баллы во время предвыборной кампании, Ярославский ответил: "Мэром Терехов стал только благодаря своим способностям". Вовлеченность харьковского мэра в процесс возрождения клуба и восстановления его инфраструктуры, по мнению бизнесмена, объясняется очень просто: "Он — футбольный человек, так что ему, не ходить на футбол и не болеть? Он работал арбитром, болеет за "Ман Сити" - после "Металлиста", естественно. Я рад и горд, что он ходит на стадион и болеет за команду"

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Бизнесмен считает, что Терехов в качестве городского головы – находка для Харькова. "Я Игоря знаю много лет — это высокопрофессиональный человек. Я ему здесь не пою дифирамбы, а просто констатирую факт. Вы же знаете, что он пять лет отработал первым заместителем губернатора, два по пять — десять лет — он отработал первым замом мэра Харькова. Понятное дело, что такой специалист как Терехов — это находка для Харькова. Это человек с огромным управленческим опытом в городском хозяйстве".

В то же время, Александр Ярославский подчеркнул, что он принципиально не принимает участия ни в каких политических процессах. "Никакой агитацией мы никогда не занимались. Если вы проследите всю предвыборную кампанию — я никогда не агитировал за Терехова. Никогда не говорил: "Давайте, приходите, друзья наши, болельщики, бросайте бюллетени за Игоря Александровича". Ни сам я этого не делал, ни ФК "Металлист" нигде его не рекламировал. Я еще в старом "Металлисте" говорил, что клуб никогда не будет заниматься никакой агитацией, никакой политической деятельностью. Я и сам ею не занимаюсь", — сказал Ярославский.

Президент ФК "Металлист" напомнил также, что строительство "нового "Металлиста" является проектом частно-городского партнерства, в котором поддержка городской власти очень важна: "А как решить любой вопрос? Просто снег почистить — к кому обращаться? Конечно, директор стадиона звонит в городское хозяйство и решается вопрос с уборкой снега. С электричеством и прочее… Эти все вопросы требуют координации с властями города. Мы же не находимся на необитаемом острове, где могли бы сами решать все вопросы. Конечно, мы живем в городском обществе — в Харькове". И подытожил: "За то, что Терехов поддерживал и поддерживает идею восстановления "Металлиста" и приведения его в надлежащее состояние, — за это только честь ему и хвала".