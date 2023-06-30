Теплые воспоминания и полезные навыки: завершилась летняя смена 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

Подошла к концу летняя смена "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова, подарившая детям яркие впечатления, новых друзей, разнообразный опыт, познакомила с навыками блоггера и творческими направлениями, которые могут стать хобби или даже делом жизни.

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Во время смены дети отдыхали, оздоравливались, а еще открывали для себя мир профессий. В частности, занимались рисованием и узнавали специальность аниматора с командой анимационного фильма "Мавка. Лесная песня". Ребята признаются: было очень интересно и полезно.

"Если ты хочешь рисовать, такие мастер-классы могут пригодиться. Это классно! И мне нравится анимация", - поделилась участница смены София.

На смене с детьми работали профессионалы в сфере медиа, при поддержке которых участники смены учились создавать и успешно презентовать свой блог. Известный ведущий и актер Алексей Суханов, посол Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова провел для детей мастер-класс в формате интерактива по созданию интересных интервью.

Преодолеть стресс и смягчить влияние травмы войны детям помогали квалифицированные психологи Фонда Рината Ахметова. Психологиня Фонда Ольга Фролова подчеркнула пользу профессиональной тематики смены.

"Сейчас мир диджитал, и практическое применение блоггерских навыков — съемок, монтирование — очень полезно. Люди, являющиеся экспертами в этой сфере, показывают свое мастерство и делятся своим опытом. Это вдохновляет. Ты понимаешь, что можно не только делать это для развлечения , а можно сделать это профессией, даже если никогда не смотрел в эту сторону", - отметила Ольга.

В последний день смены участников проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" переполняли эмоции: ехать совсем не хотелось. Эти две недели еще долго будут напоминать о прекрасном времени, проведенном в Закарпатье: приятными воспоминаниями, ощущением облегчения психологического состояния, новыми мечтами и надеждой на счастливое будущее, которое непременно состоится.

В проекте принимают участие дети 8-14 лет, пострадавшие от войны. В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили более 4750 детей со всей страны.